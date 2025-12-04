中國遣返涉詐10台人 其中2人到案說明苗檢撤銷通緝

中國遣返涉詐人士中，有2人為苗栗地檢署通緝，圖為苗栗地檢署外觀。(記者張勳騰攝)

〔記者張勳騰／苗栗報導〕中國公安昨(3日)以小三通管道，將10名在柬埔寨詐騙集團犯案、並已在中國服刑期滿的台籍人士送回金門，其中有兩名是苗栗地檢署通緝，苗檢今(4日)指出，苗檢通緝2人經視訊偵查後，因已到案說明，因而撤銷通緝。

中國公安部門昨天未事前通報，便以小三通金廈航線將10名涉及詐欺的台籍人士遣返金門，引起移民署金門國境事務隊與港中隊的高度重視，經調查，其中有2人是由苗栗地檢署通緝。

苗栗地檢署今日指出，經清查相關通緝案件，昨天有2名被告是由苗栗檢方發布「偵查中通緝」，係涉及其他案件但未到案說明，因此被檢方發布通緝，並非應執行的被告。昨天2人既已歸案，經檢察官以視訊訊問後，撤銷2人通緝，原偵查案件仍持續偵查。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

10名台灣詐騙犯在中國服刑期滿、遣送金門 4人當場發監執行

中國擬再送3通緝犯返金 我方以「身分待查」拒收

苗栗某中學半個月連2起學生墜樓 16歲女學生被發現陳屍校園

獨家》才爆助太子集團幹部入境！藍委林思銘曾要警方向聖石金業道歉

