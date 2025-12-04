中國遣返10詐欺犯 陸委會：較晚通知 不滿意但務實處理
10名涉詐台籍人士在中國大陸服刑後遭遣返，3日由小三通入境金門，另傳出今天(4日)也有3名通緝犯欲依循此模式遣返但遭拒絕。對此，陸委會副主委梁文傑表示，此次陸方遣返台籍人士的做法和過去兩岸「共打協議」不同，但遭遣返的國人有返台的權利，我司法單位也有責任讓他們到案，因此「雖不滿意，但要務實處理」。
媒體報導指中國公安於3日將10名涉犯詐欺等罪的台籍人士經由金門小三通遣返金門，外界關注此次遣返方式是否符合「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」。
陸委會副主委梁文傑4日證實3日確實有10名涉及詐騙罪的國人在中國大陸服刑期滿返回台灣，我方司法警察機關和檢方將進行後續處置。他並指出，對方有事先通知，我方有關單位清查人別身分無誤並做好安全規範和聯繫工作後，才同意10人登船返回金門。
梁文傑指出，針對留置在大陸的台籍人士或通緝犯的遣返，雙方有關部門多年來皆務實處理，但他坦言此次對岸「比較慢」通知我方。
梁文傑說明，過去依循兩岸共打協議，雙方會事先說好遣返的時間、搭乘的交通工具，若是偷渡犯，就按照金門協議用船載回來，多年來都有一套固定的通報機制，此次確實和過去不一樣。但他表示，這些人也是國人，也有返台的權利，且司法單位有責任讓他們到案，因此「務實處理」，「雖不滿意，但先把人帶回來再說」。梁文傑：『(原音)這一次的遣返，他確實和我們過去所講的兩岸共打機制不太一樣。最近這幾年，我們這邊也有要遣返回去的，但是因為對方政治障礙，這協議無法進行，我們也希望對方能夠遣返一些人回來，但他們這次採取此作法，我們雖然不滿意，但是還是要務實處理這個問題。』
至於傳出今天也有3名通緝犯要依循此模式遣返但遭拒絕，梁文傑指出，這3名台籍人士到廈門後，中方通知我方要遣返，目前我方正在進行查證，確認身分無誤才會同意他們登船。
梁文傑並指出，截至9月18日，涉犯詐欺的台灣人有873人在大陸被拘留、起訴、審判、服刑中。
