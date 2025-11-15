中國遭國際刑警打臉！紅色通緝令「不得涉及政治」 律師：通緝沈伯洋根本無效

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

中國日前以涉犯「分裂國家罪」立案偵辦民進黨立委沈伯洋，並揚言全球抓捕，消息一出造成人心恐慌。不過，根據國際刑警組織明文，紅色通緝令申請須經審查，且不得涉及政治性質活動。對此，律師黃帝穎今（15）日表示：「沈伯洋的通緝在國際法上根本無效！等於打臉中國。」

中國日前以「分裂國家罪」立案偵辦民進黨立委沈伯洋，但根據國際刑警組織明文，紅色通緝令申請須經審查、不得涉及政治性質活動。（圖／沈伯洋臉書）

黃帝穎透過臉書表示，中國揚言全球通緝沈伯洋，且央視指稱可利用國際刑警組織（INTERPOL）「全球抓捕」沈伯洋。但國際刑警組織回應表示，紅色通緝令申請須經審查，且不得涉及政治性質活動，等於打臉中國對沈伯洋的通緝在國際法上根本無效！

律師黃帝穎也直呼：「沈伯洋的通緝在國際法上根本無效！等於打臉中國。」（圖／黃帝穎臉書）

黃帝穎指出，國際刑警組織說明，紅色通緝審查小組會檢視通緝或擴散要求是否符合組織章程第2條第1款和第3條規定，而這兩項分別規定，組織必須在「世界人權宣言」（UDHR）精神下活動，且嚴禁從事政治、軍事、宗教或種族性質的活動。「國際刑警組織狠打臉中國對沈伯洋的政治通緝，就是『世界人權宣言』嚴禁的事項！」

另外，黃帝穎指出，立法院長韓國瑜對於中國通緝沈伯洋一事，竟藉勢要求賴總統「撤回中國是境外敵對勢力」，國內特定帳號、政客渲染沈伯洋被中國通緝無法出國有多慘。他直言，沈伯洋出席德國國會聽證會，已經用行動打臉中國通緝及韓國瑜的舔共立場；國際刑警組織也引用「世界人權宣言」直殺中國對沈伯洋政治通緝在國際法上無效，讓中共在台內鬼對中國通緝沈伯洋的不實渲染，被徹底戳破。

