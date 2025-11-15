中國遭國際刑警組織打臉！律師：對沈伯洋通緝無效

即時中心／温芸萱報導

中國近期對台施壓升級，不僅指控民進黨立委沈伯洋涉嫌「分裂國家」，還揚言透過國際刑警組織全球抓捕。但國際刑警組織明確回應，紅色通緝令必須經嚴格審查，且不得涉及政治性活動。對此，律師黃帝穎今（15）日在臉書發文，國際刑警組織引用《世界人權宣言》指出，中國行為違反政治中立規定，德國及國際刑警組織已徹底打臉中國，也揭穿部分台內人士的政治渲染。

中國近期對台灣施壓的動作頻頻升溫，從文宣攻擊到軍事威嚇手段持續升高，更公開聲稱要「究責台獨」。不久前，中國公安發布公告，指控沈伯洋涉嫌「分裂國家」，並啟動調查程序。中國官媒甚至在節目中引用特定學者言論，暗示可透過國際刑警組織發動全球抓捕，威脅意味明顯。然而，國際刑警組織隨後澄清，任何紅色通報申請都必須經嚴格審核，且不得涉及政治性活動。

中國公安日前發布公告，指控沈伯洋涉嫌「分裂國家」，並揚言要透過國際刑警組織發動全球抓捕。（圖／民視新聞資料照）

對此，律師黃帝穎今日在臉書發文指出，中國揚言全球通緝沈伯洋，央視更稱可透過國際刑警組織「全球抓捕」，但國際刑警組織回應明確表示，紅色通緝令申請必須符合規章審查，且不能涉及政治性活動，這是「國際刑警組織打臉中國，對沈伯洋政治通緝無效」。黃帝穎強調，國際刑警組織引用《世界人權宣言》作為依據，指出紅色通緝審查小組會檢視通緝要求是否符合組織章程，而規定明確要求組織遵循人權精神，嚴禁政治、軍事、宗教或種族性質的活動。

黃帝穎進一步指出，德國及國際刑警組織的澄清，徹底戳破中國及在台內部人士對沈伯洋的政治通緝不實渲染。他批評，部分政客藉中國通緝事件炒作政治議題，例如韓國瑜聲稱應要求總統撤回「中國是境外敵對勢力」說法，並渲染沈伯洋因此無法出國的困境。然而，沈伯洋日前已出席德國國會聽證會，用實際行動回應中國通緝，也反駁了相關政治操作。

最後，黃帝穎強調，國際刑警組織以《世界人權宣言》為依據，宣告中國對沈伯洋的政治通緝在國際法上無效，中共在台內人士的不實渲染也因此被徹底揭穿。





