中國選手展示東風飛彈玩偶 遭國際滑冰聯盟調查

（中央社台北29日電）兩名中國選手25日在重慶舉行的比賽公開展示東風61型飛彈玩偶後，國際滑冰總會（ISU）表示遺憾，並就這個不當行為展開調查。

中共在九三閱兵首度公開展示東風61（DF-61）新型陸基洲際彈道飛彈，宣稱這是「維護國家主權、捍衛民族尊嚴的戰略王牌」，號稱射程覆蓋全球任何目標。

國際滑冰總會花式滑冰大獎賽中國盃賽事，24日至26日在重慶市舉行。

據陸媒澎湃新聞，中國選手任俊霏與邢珈寧25日在該賽事自由舞表演結束後，於等分區拿起觀眾投擲的一個標有DF-61字樣的毛絨玩偶。從比賽畫面看，邢珈寧與教練鄭汛曾短暫擺弄並模擬飛行動作，隨後由任俊霏抱在懷中等待分數。

畫面曝光後，部分外國網友在社群平台表達不滿，還出現「要求選手退出奧運」的呼聲，並向國際滑冰總會投訴。而中國網友們則認為反應過度，表示玩偶僅是觀眾贈送的紀念品，選手的擺弄並無惡意，不應被無限上綱。

據美國有線電視網（CNN），國際滑冰總會在發給CNN體育頻道的聲明中表示，國際滑冰總會注意到，在10月25日舉行的花式滑冰大獎賽中國盃比賽結束後，有觀眾向冰面上投擲了一個不當（inappropriate）的毛絨玩具。隨後，這隻毛絨玩具被剛剛表演完的滑冰運動員們拿在手裡。國際滑冰總會對此表示遺憾，並將展開進一步調查。

截至目前，中國花樣滑冰協會未就此爭議事件作出回應，涉事選手與教練保持緘默。（編輯：楊昇儒/邱國強）1141029