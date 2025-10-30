中國選手花式滑冰也要抱「中共飛彈」！國際滑冰總會要查了。圖／翻自International Skating Union/YouTube

中國選手任俊霏與邢珈寧，在本月25日於重慶舉辦的花式滑冰大獎賽中國盃賽事中，兩人在等待評分的空檔，於鏡頭前抱著中共飛彈的玩偶，引發爭議。現在國際滑冰總會（ISU）表示，將就這個「不當行為」展開調查。

任俊霏與邢珈寧在自由舞表演結束後，坐在等待區，等待評審給分。按照慣例，大會鏡頭會關注選手在此時的情緒，因此有的選手們也會趁此機會和觀眾互動。不過這次畫面可見，任俊霏和教練鄭汛抱著印有DF-61字樣的東風飛彈毛絨玩偶，還模擬飛行動作。

畫面播出後，引發外國網友熱議，而且有不少網友認為相當不妥，甚至向國際滑冰總會投訴。而中國網友們則認為反應過度，表示玩偶僅是觀眾贈送的紀念品，是大家想太多。

據《CNN》報導指出，國際滑冰總會事後發表聲明，表示當天比賽結束後，有觀眾向冰面上投擲了一個不適當的毛絨玩具，之後這隻毛絨玩具被滑冰運動員們拿在手裡。國際滑冰總會對此表示遺憾，並將進一步展開調查。目前中國花樣滑冰協會未就此爭議事件作出回應，涉事選手與教練保持緘默。



