中國選拔巴基斯坦太空人 首次訓練外籍人員

（中央社台北30日電）中國與巴基斯坦除了在軍事上有聯合演習，中方也將為巴國訓練太空人，目前正進行人員選拔。這是中國政府首次為外國選拔訓練太空人。

央視新聞報導，神舟21號載人飛行任務新聞發布會今天在酒泉衛星發射中心召開。

發言人表示，今年2月中巴雙方簽署合作協議後，正式啟動了巴基斯坦航天員的選拔工作。這項工作分為初選、複選、定選三個階段，其中，初選工作正在巴基斯坦實施，複選和定選工作將在中國實施。

他說，定選完成後，將有2名巴基斯坦太空人與中國太空人一起接受訓練。將擇機安排1名巴基斯坦太空人以載荷專家的身分執行短期飛行任務，飛行期間除了完成乘組的日常工作外，還將承擔巴方科學實驗等工作。

這名發言人說，中國載人航天工程自實施以來，一直堅持和平利用、平等互利、共同發展的原則，積極選拔外籍太空人到中國太空站執行飛行任務，歡迎世界同行參與中國太空站的飛行任務。

中國航天報2月28日曾報導，中國載人航天工程辦公室與巴基斯坦太空與高層大氣研究委員會在巴基斯坦首都伊斯蘭瑪巴德簽署「關於選拔、訓練巴基斯坦航天員並參與中國空間站飛行任務的合作協議」，邁出了中國選拔訓練外籍太空人參與中國太空站飛行任務的第一步。

此次協議的簽署，標誌著中國政府將首次為外國選拔訓練太空人，中國太空站將迎來首名外籍太空人造訪。按計畫，雙方將利用一年左右的時間完成選拔工作，巴基斯坦航天員將在中國接受全方位的系統訓練。（編輯：張淑伶/周慧盈）1141030