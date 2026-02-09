中國避談日本大選「全國打一人」 張本智和被點名辱華、寶可夢也中槍

日本首相高市早苗在眾議院選舉大獲全勝，桌球選手張本智和被中國拿來當祭旗。（翻攝自張本智和IG）

日本首相高市早苗率領自民黨橫掃眾議院大選，取得316席的壓倒性勝利，中國卻因她的「台灣有事」言論，刻意淡化相關消息，反而大肆報導桌球亞洲盃男單決賽，中國選手王楚欽擊敗歸化日本的張本智和；解放軍「中國軍網」更在賽前點名，張本智和曾去日本神社祭拜侵略者，要民眾「警惕日本軍國主義在文體領域的滲透」，連寶可夢、名偵探柯南也「辱華」。

日本眾議院選舉全球矚目，在中國卻上不了微博熱搜，反而是同一天的桌球亞洲盃男單決賽，中國選手王楚欽打敗歸化日本的張本智和，被小粉紅盛讚是「民族復仇」。不過賽前解放軍「中國軍網」，罕見點名張本智和，痛斥他曾在2024年8月參拜供奉東鄉平八郎的東鄉神社；接著中國網友又重提張本智和的父母原本是中國籍，張本智和在2013年申請歸化日本，增添他的「叛國」色彩。

「中國軍網」指出，寶可夢在靖國神社舉辦活動的「拜鬼事件」，以及名偵探柯南和「辱華」作品「我的英雄學院」聯動，顯示日本軍國主義在文化和體育領域，依然陰魂不散，並指日本右翼透過體育和演藝偶像、動漫遊戲、教科書，以青少年喜愛的形式灌輸歪曲歷史，旨在從根本截斷真實歷史記憶，為復活軍國主義埋下伏筆，呼籲：「所有愛好和平的人都應警惕日本軍國主義在文體領域的滲透。」

張本智和不是首次面對「全國打一人」的狀況，去年在成都桌球賽登場時，主辦方甚至故意不報他的名字，中國觀眾也是噓聲打壓；他每次打入國際賽事的決賽，只要對上中國選手，中國媒體經常自動升級成「中日大戰」，且在中國獲勝時高調慶祝。





