中國邀請泰柬外長在雲南舉行會談

（德國之聲中文網）泰國和柬埔寨達成停火協議後，中國外長邀請這兩個交戰鄰國的外長在中國境內舉行會談。新華社援引中國外交部消息報道，王毅外長在雲南省與兩國外長舉行會談。

會談定於本周日和周一舉行。據官方消息，柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆和泰國外長西哈薩均已抵達中國。

據報道，三方會談的目標是鞏固已達成的停火協議，恢復對話，並建立泰柬兩國之間的政治互信。中國表示將為此提供平台，並將在穩定雙邊關系方面發揮建設性作用。

泰國和柬埔寨在經歷了數周的邊境沖突後，於周六同意立即停火。停火協議將接受為期72小時的監督，以確保其得到執行。據官方統計，沖突已造成100多人死亡，數十萬人流離失所。

停火協議目前看起來雙方都在執行。《曼谷郵報》報道稱，許多因暴力沖突而流離失所的居民已經返回邊境沿線的家鄉。

據中國外交部官方網頁刊登的新聞稿，周日，中國外長王毅在雲南玉溪會見了柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆。王毅表示，停火開啟了重建和平的進程。雙方下步要循序漸進，推動全面持久停火、恢復正常交往、重建彼此互信、實現關系轉圜、維護地區和平穩定。兩國可以用好此次外交與軍事部門代表面對面機會，以靈活方式對話溝通，增進了解，建立互信。

王毅還表示，中方支持東盟發揮應有作用，願為東盟觀察團監督停火提供幫助，並向柬方提供人道主義物資，安置邊境流離失所民眾。希望柬方繼續加大對在柬中國公民和項目的保護。

作者: 德正 (德新社)