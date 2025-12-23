中國還沒氣完！取消2195班次赴日本航班 爆「46條航線歸零」全砍自己人

國際中心／黃韻璇報導

46條中日航線將取消全部航班。（圖／資料照）

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中國外交部發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，中日關係持續緊繃。剛開始先是傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消，接著11月底稱12條中日航線取消全部航班。昨（22）日陸媒稱「46條中日航線將取消全部航班」，取消的航班全是由中國的航空公司運營。

據中國媒體《澎湃新聞》報導，12月22日至1月4日，多達「46條中日航線」將取消全部航班。報導指出，截至2025年12月22日，2026年1月中國大陸赴日航班取消量已達2195班次，航班取消率為40.4%。從曝光的表格中可看到，從中國瀋陽、成都、重慶、上海等城市，飛往日本大阪、福岡、名古屋等地的多條航線，未來兩週取消率為100%。不過受影響的全是中國主要航空公司，包含中國東方航空、中國國際航空、海南航空、四川航空等。

廣告 廣告

46條中日航線將取消全部航班。（圖／翻攝自微博）

11月24日中國財經媒體《第一財經》曾報導，根據航班管家DAST數據，截至11月24日10點，已有12條中日航線取消所有航班，如今影響進一步擴大。

此前，高市早苗日前發表「台灣有事」一說，指出中國若對台灣發動武力攻擊，可能構成存立危機事態（日本生存受到威脅），屆時日本可依據《安全保障相關法》行使集體自衛權。事後引發中國不滿，中國外交部發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，更傳出已有至少50萬張赴日機票遭取消。

更多三立新聞網報導

藍委赴中「領旨」擋軍購？專家曝美國5殺招 轟藍白立委：蠢到這個地步

張文隨機砍人案！北捷認「7監視器無法回溯」 她驚：資安水準有點嚇人

福原愛堅持「離婚後才交往」！不認婚內出軌橫濱男 日媒列時間線打臉了

《路透社》爆美國戰爭部報告：中共盼2027年底具備「武統台灣取勝能力」

