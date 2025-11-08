中國部分恢復安世晶片出口 歐盟：汽車業憂慮緩解
（中央社華盛頓8日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會今天表示，中國當局已確認部分恢復安世半導體（Nexperia）晶片的出口，舒緩了先前讓汽車製造商憂心的封鎖禁令。
這起爭端起於9月，當時荷蘭政府實質接管總部位於荷蘭、母公司則為中國聞泰科技（Wingtech）的安世。
中國以禁止該公司晶片的再出口作為回應，引發汽車製造商警告恐將造成生產中斷，因為這些零組件對車載電子系統至關重要。
不過，北京於週末宣布，將對部分晶片解除出口禁令，據報導這是中國國家主席習近平和美國總統川普（Donald Trump）所達成貿易協議的部分內容。
路透社報導，歐盟貿易執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）在社群平台X表示，他對「今日收到這項確認...也就是關於進一步簡化出口至歐盟及全球客戶的安世晶片程序」表示歡迎。他另外指出，只要晶片出口僅屬於「民用用途」，就會被允許，並表示此一措施「立即」生效。
塞夫柯維奇說，歐盟正持續和中國協商，以尋求「長久、穩定且可預期的架構，確保半導體供應全面恢復」。
供應感測器與顯示器給多家汽車大廠的德國歐摩威公司（Aumovio）昨天表示，已獲得中國政府簽發的出口許可，得以出口安世半導體晶片。（編譯：徐崇哲）1141109
