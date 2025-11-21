中國郵輪取消停靠日本港口 南韓從中受惠

路透社今天(21日)報導，根據消息人士和郵輪航程表，由於中國和日本近來的外交爭端，中國郵輪業者正改變航程，取消停靠日本港口，而南韓旅遊業預計將從中受惠。

旅遊業者和港口代理商表示，日本新首相高市早苗近來針對「台灣有事」言論所引發的緊張局勢可能導致中國遊客從日本轉向南韓。

高市早苗本月稍早對日本國會議員表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。北京對此解讀，此言暗示若台海爆發衝突，東京可能採取軍事行動，因而為之不滿。

根據南韓濟州特別自治道政府網站發布的公告顯示，原定停靠日本和濟州島的中國郵輪「愛達·魔都」號(Adora Magic City)已更改12月的航程，取消停靠日本福岡、佐世保和長崎港。

根據該公告，這艘郵輪將在濟州島停留31至57小時，比過去停靠9小時還要長。

濟州島一名官員表示，郵輪業者要求更改航程，但未說明原因。這位匿名的官員表示：「我們懷疑這與(近來的)中日關係有關。」「看來他們正在制定B計劃。」

日本正承受這場外交爭端帶來的損失。總部位於東京的旅行社「東日本國際旅行社」本週表示，該公司至今年底的訂單有高達80%遭取消。

南韓港口代理公司東方航運(Eastern Shipping)執行長李永根(Lee Yong-gun，音譯)告訴路透社，其他中國郵輪公司也在討論更改航線。

李永根說：「如果中日關係進一步惡化，中國抵制日本的產品、文化和旅遊，我認為南韓將從中受益。」(編輯：陳士廉)