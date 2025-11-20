中國郵輪因「客戶要求」 放棄宮古島上岸行程

（中央社台北20日電）中日關係緊張之際，許多中國赴日旅遊行程受到影響。中國國營體系郵輪愛達地中海號19日因「客戶要求」放棄停靠宮古島平良港，郵輪公司並表示將嚴格遵守政府政策。此外還有多個來往中日的航班也「被取消」。

陸媒觀察者網報導，中國郵輪愛達地中海號放棄原定於20日早晨在日本宮古島市平良港的靠岸計劃，取消乘客下船。該郵輪18日從廈門出發，為旅行社包船。19日，「根據客戶需求」，放棄停靠宮古島平良港。

廣告 廣告

愛達郵輪回應稱，愛達郵輪始終以乘客和船員的安全為第一要務。「我們正密切關注相關情況，將嚴格遵守政府有關部門的相關政策，並根據客人的反饋和需求，綜合評估運營條件，適時做出航線等調整。」

報導指出，愛達地中海號擁有1057間豪華客房和套房，可容納2680名乘客。

此外，赴日機票方面也受到影響，除了旅客主動取消機票，在社群平台上有不少網友收到12月航班「被取消」的訊息。如小紅書上有網友發布「九元航空」的簡訊指出，12月7日由白雲機場至關西機場的航班，「因公共安全原因取消」。

還有幾位網友發布由東京、大阪返回中國的航班也被取消，不少在日中國人擔心元旦無法回家。取消日本航班的航空公司主要包括中國國際航空、東方航空。

據陸媒第一財經報導，截至18日赴日機票訂單總量已減少54.3萬張。

中國外交部、教育部、文旅部先後提醒中國公民近期謹慎赴日後，國內航空公司15日陸續發布赴日航線免費退改簽通知，免費退票時間截至12月31日。中國多家大型旅行社也暫停銷售日本旅遊行程，即使已報名並付款，旅行社也全額退款。（編輯：廖文綺/陳鎧妤）1141120