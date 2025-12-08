中國鄱陽湖濕地遭投放劇毒農藥！誘候鳥啄食稻穀 多隻珍貴禽鳥窒息慘死

中國江西候鳥毒殺案，包括珍稀的東方白鸛、蒼鷺等鳥類屍體被發現，引發愛鳥人士關注。（翻攝自澎拜新聞）

中國江西鄱陽湖濕地發生一起駭人聽聞的候鳥毒殺案，包括珍稀的東方白鸛、蒼鷺等鳥類屍體被發現，引發愛鳥人士關注。這場生態浩劫的主因是一種高毒性農藥俗稱「扁毛霜」的加保扶（Carbofuran）。這種物質不僅被不肖人士非法用來毒殺鳥類販賣野味，更透過網路電商平台公然引流銷售，對中國生態環境與人體健康造成巨大威脅。

鄱陽湖候鳥為什麼被毒殺？

綜合中媒報導，中國上饒市餘干縣公安局證實，在接獲志工方先生的檢舉與協助追查後，已迅速逮捕3名涉案嫌犯。方先生描述，毒鳥人士將俗稱「扁毛霜」的加保扶混入稻穀中，引誘候鳥啄食中毒，最終這些鳥類會出現呼吸困難、無法飛行的現象，最終窒息死亡。

中國江西候鳥毒殺案，包括珍稀的東方白鸛、蒼鷺等鳥類屍體被發現，引發愛鳥人士關注。（翻攝自澎拜新聞）

加保扶對環境的危害性極高，它在自然界難以分解，容易造成長久污染。過去的食品安全抽驗中，便曾發現某些茶葉產品的加保扶含量嚴重超標，例如，一款茶葉檢測值高達0.22 mg/kg，遠超過標準要求的0.02 mg/kg。

然而，這些遭劇毒毒殺的鳥禽，原本是南來北往的候鳥貴客，卻可能流入市場供人食用，有專家警告，誤食帶有加保扶殘留的動物，輕則神經中毒，重則可能致命。

違法劇毒為何在網路上販售？

儘管加保扶在中國已被列為限制使用且即將全面禁止銷售的農藥，但在網路電商上，違法販售行為仍猖獗。不法分子利用抖音、快手、閒魚等平台，以「扁毛原粉、扁毛霜」等暗語為關鍵字，發布引流影片，公然展示毒殺鳥類的畫面，變相教唆民眾進行非法獵捕行為。

依據中國《農藥管理條例》，加保扶這類限制農藥根本不能在網路平台上販售。更甚者，中國先前曾公告，加保扶製劑產品自2024年6月起禁止生產，並將在2026年6月1日全面禁止銷售和使用，然而中國電商平台的公開販售，無疑是公然挑戰中國法律規範。

中國警方貼出公告。（翻攝畫面）

