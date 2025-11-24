中國配偶欠繳罰金被追償 攜豬肉草仔粿入境罰20萬元

cnews204251124a08

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

1名60餘歲的黃姓中國籍配偶，今年6月間自中國返台時，涉嫌攜帶4片草仔粿入境，邊境檢疫單位查驗後，發現內餡含有豬肉成分。婦人涉嫌違反動物傳染病防治條例規定，遭裁罰20萬元。由於逾期未繳納，9月間被移送到行政執行署新北分署辦理強制執行。積極查扣她名下財產，並與婦人協調清償方案後，黃姓婦人於11月14日到場，一次繳清全部罰鍰。

新北分署表示，強力執行非洲豬瘟裁罰案件，現居台北市的黃姓婦人，是已入籍台灣的中國配偶，疑因違規攜帶含豬肉餡的草仔粿入境，而被裁罰新台幣20萬元。移送新北分署執行後，先扣押她銀行帳戶，但僅扣得2730元；另外對婦人任職於老人養護中心的薪資債權進行扣押，但婦人已提前離職，也執行無著。

新北分署表示，由於婦人名下已無其他可供執行的財產，執行人員於是主動聯繫她，希望她能提出清償方案。婦人則表示，當時返鄉探親後，受同鄉友人請託，攜帶草仔粿回台，並不知內含豬肉成分，才因而受罰。

新北分署表示，執行人員勸說，相關行政處分已確定，須依法履行繳納義務，並提醒她，若未提出具體清償方案，執行分署將持續追查財產，並依法採取強制措施。婦人了解後續可能面臨的執行風險後，於是向同鄉友人籌措所需款項，最終於11月14日，一次繳清全部罰鍰。

新北分署提醒，入境時務必遵守檢疫規定，切勿接受他人請託，攜帶來源不明或可能含有動物性成分的食品，以免觸法受罰；也呼籲應儘早面對法律責任，避免因延誤而衍生強制執行與更大的財務壓力。

照片來源：行政執行署新北分署提供

