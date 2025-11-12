中國醞釀新規 阻止美國軍火商取得稀土磁體材料

自1990年代以來，中國一直鞏固在稀土礦產領域的壟斷地位。（圖片來源／維基百科）

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）本周獨家報導，知情人士透露，北京考慮採用「最終用戶認證」（validated end-user）制度，一方面簡化稀土出口流程，加速大部分出口許可證的審批，另一方面，準備將美國軍方有關的公司排除在外。

消息人士透露，中國計劃透過建立一套制度，簡化稀土和其他受限材料流向美國的過程。該制度將排除與美國軍方有關的公司，同時加速其他行業公司的出口審批。

中國將建立「最終用戶認證」的制度

知情人士透露，這項名為「最終用戶認證」（VEU）的制度將使中國領導人習近平能夠兌現他對川普總統的承諾，即在確保這些材料不會落入美國軍方供應商手中（這是中國關注的重點）的同時，促進稀土材料的出口。

如果嚴格實施，該制度可能會使美國同時擁有民用和國防客戶的汽車和航空航太公司進口某些中國材料變得更加困難。知情人士表示，北京的計畫仍有可能會修改，其許可證制度在實施前也難以確定，中國商務部未對此置評。

稀土磁鐵和其他受限材料廣泛應用於電動車和客機等民用產品，同時也是戰機、潛水艇和攻擊無人機等裝備的必需品。

北京正在草擬的VEU機制，參考美國法律和程序為藍本，北京的許多出口管制體係也是如此。

中國擬仿效美國VEU制度

根據美國版的「出口管制出口許可」（VEU）制度（該制度自2007年起實施），某些中國公司無需為每次採購單獨申請許可證，即可透過一般授權，採購敏感商品，本質上，這是一種簡化的出口審批制度。

這使得中國公司進口美國的化學品或晶片製造設備等受控商品變得更加容易，但也要求美國企業接受美國政府對其設施的檢查，以及採取其他措施，來驗證其是否符合VEU的規定。

自今年4月以來，北京多次利用對稀土磁體出口的強力管制，在貿易談判爭取美國的讓步。在10月30日，川普和習近平達成貿易停戰的協議，雙方均做出讓步後，中國公開承諾發放一般稀土出口的許可證，以促進受控原料的流通。

儘管川普曾表示，北京發放通用許可證，將象徵中國對關鍵材料的出口限制實質結束，但北京似乎仍保留部分管制措施，即便它正試圖放寬已證實民企用途的出口限制。

9月份中國對美國出口稀土大減

北京尚未明確哪些公司有資格獲得通用許可證，也未說明此類許可證究竟能帶來哪些好處。

目前也不清楚「已證實民用用途」（VEU）的保護措施能持續多久。在美國的制度下，獲準根據VEU採購的中國公司有時會被取消採購資格，這引起北京的擔憂。

因此，許多公司可能會繼續尋找受管制產品的替代來源，即便它們可以從中國的VEU制度受益。

近幾個月來，美國和歐洲的公司抱怨中國供應的稀土磁鐵的數量減少。儘管中國經常同意放鬆對磁鐵的限制，但是9月份，中國對美國的稀土磁鐵出口量仍較前一月大減29%，這表明在貿易停戰協議生效前的幾周裡，管制措施繼續影響美國相關企業。







