中國醫大落實高教環境碳管理，通過環境部TAF等級第三方查驗認証。（圖：中國醫大提供）

面對全球氣候變遷與淨零轉型挑戰，中國醫藥大學依循環境部公告「大專院校之溫室氣體排放量盤查作業指引」，全面落實環境減碳管理措施，並進行校園溫室氣體盤查作業，日昨順利通過財團法人全國認證基金會與環境部認證的第三方查驗機構認証，正式取得溫室氣體查驗通過資格。

中國醫大表示，此次查驗機構認証，盤查範圍涵蓋三校區的教學、研究與行政單位，透過系統性盤點三校區的能源使用、設備運作及相關排放來源，為後續減碳策略擬定、能源效率提升與低碳校園建構奠定關鍵基礎。中國醫藥大學在溫室氣體盤查制度、排放數據品質與管理流程上，已符合環境部認證的第三方查驗標準，12月15日通過認證，正式取得溫室氣體查驗通過資格。

中國醫藥大學副校長林正介強調，校園溫室氣體盤查並非終點，而是推動校園碳管理與實質減碳行動的起點；未來學校將依據盤查結果，持續推動節能減碳措施、低碳校園建設、永續採購與ESG課程發展，並結合醫藥、健康與生技領域的專業優勢，培育具備氣候素養與永續責任的醫藥專業人才，以實際行動回應全球氣候變遷，善盡大學對社會、環境與下一世代的責任。（寇世菁報導）