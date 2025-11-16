中國醫師薪水「大跳水」近砍半 淒涼低薪資曝光！慘靠斜槓外送撐生計

中國近年醫生薪資大幅下滑，甚至有醫生為了維持生活開銷而去兼職跑外送。（示意圖，photoAC）

救死扶傷」本是崇高志業，但現在中國部分小城鎮的醫生，工作已經忙得不可開交，薪資竟然低到得利用下班時間「斜槓」去跑外送才能餬口。醫師本就高壓，還要額外兼差，讓不少網友疑慮這樣是否會影響到病患的權益和醫療品質。實際上，中國醫生的降薪潮正持續擴大，降幅動輒3成，甚至直接「砍半」，這已經不是個案，而是普遍現象。

據《中央社》報導，市場研究機構《華醫網》6月公布的「醫療人才2024年薪資及就業調研報告」顯示，這波「薪情」不好絕非空穴來風。根據近3萬名醫務人員的調查，高達 57.9% 的受訪者表示自己在2024年收入縮水，主要就是績效獎金被砍，且持續惡化。連北京頂尖大醫院的神經內科醫生都透露，他們醫院近7、8年來一直在變相減薪，像是升職不加薪、每季「溫水煮青蛙」式小幅降薪，2年累積下來也掉了超過2成。醫院高層已經不斷提醒大家要準備「過苦日子」。

廣告 廣告

這波薪酬寒流最直接的衝擊，就是基層和欠發達地區的醫院。有資深管理者透露，一些基層醫院醫生的月收入已經跌破警戒線，降到人民幣2000元到3000元（約新台幣1萬2900元），甚至有些地方連基本工資都發不出來。為了維持基本生活開銷，出現醫生兼職跑網約車或送外賣的現象，上海這樣的一線城市雖然還沒這麼嚴重，但部分醫院的收入也下降10%至15%，還有受訪醫生坦言，今年以來他們的總收入普遍下滑了30%到50%，這是經濟大環境低迷、醫保控費以及醫院過度興建等多重因素疊加的結果。

據陸媒報導指出，部分論點認為，醫生收入之所以如此大起大落，關鍵在於中國公立醫院仍舊帶著「自負盈虧」的市場邏輯在營運，而醫生的薪資結構中又與醫院收入緊密連動，這使得醫生直接成了醫院經營壓力的「人肉沙包」。幸好，國家衛健委已注意到這個問題，明確表明將「逐步提高基礎薪酬等固定收入的比例」，並建立動態調整機制，推動縮小醫院間的薪酬差距，希望能讓廣大的醫務人員獲得更穩定、更有保障的薪酬待遇。

更多鏡週刊報導

急診醫師出走潮1／曾經熱血澎湃 多年後他們卻陸續出走

非法移植判免囚1／換肝名醫仲介赴陸器官移植撈千萬 法院竟判免囚震驚醫界

北京外科醫師真會玩！婚內出軌一次劈6女 為護小三「不顧手術台病人」消失40分