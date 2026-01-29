中國醫藥大學北港附設醫院榮獲SNQ國家品質標章 強化偏鄉重症脊柱矯正醫療

中國醫藥大學北港附設醫院以「提升偏鄉重症脊柱矯正手術可近性與醫療品質的整合式團隊照護」，榮獲 SNQ 國家品質標章「醫療院所類－醫院特色醫療組」認證。（圖／記者洪佳伶翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】中國醫藥大學北港附設醫院（北港媽祖醫院）以「提升偏鄉重症脊柱矯正手術可近性與醫療品質的整合式團隊照護」，榮獲 SNQ 國家品質標章「醫療院所類－醫院特色醫療組」認證，展現院在高複雜度脊柱矯正手術及偏鄉整合醫療照護上的專業實力與照護成果。

重度脊柱變形屬高度專業且高風險之手術類型，病人多合併長期疼痛、行動功能障礙及多重共病，對醫療團隊在臨床判斷、手術安全與術後照護皆是一大挑戰。對居住於偏鄉地區的病人而言，地理距離與醫療資源取得不易，更容易影響即時就醫與治療連續性，使高難度手術的可近性成為關鍵問題。

廣告 廣告

中國醫藥大學北港附設醫院以「提升偏鄉重症脊柱矯正手術可近性與醫療品質的整合式團隊照護」，榮獲 SNQ 國家品質標章「醫療院所類－醫院特色醫療組」認證。骨科羅元舜主任。（圖／記者洪佳伶翻攝）

骨科羅元舜主任長期投入高難度脊柱矯正手術的技術精進，曾赴日本濱松醫科大學附設醫院脊椎外科進修，實際參與手術操作與臨床訓練，將國際經驗內化並導入雙脊椎外科醫師共同手術模式，提升高風險手術的安全性與穩定度。在此基礎上，由馮逸卿副院長統籌召集骨科、麻醉科、護理部、復健科、放射科及藥劑部等跨專業團隊，建立系統化合作架構，發展為符合本院臨床條件的手術策略與照護流程，並使偏鄉地區亦能提供兼顧品質與風險控管的高複雜度脊柱矯正手術。

本院案例67 歲姚女士長期飽受下背疼痛合併雙側下肢放射性疼痛與麻木困擾，保守治療效果有限，行動能力與生活品質大受影響，且合併冠狀動脈疾病，使治療風險更高。經本院骨科團隊完整評估後，診斷為成人退化性脊柱側彎，合併脊柱平衡失調與多節段嚴重狹窄。由羅元舜主任主治並規劃採行脊椎階段性矯正手術，分兩階段進行：第一階段為微創前開矯正，第二階段為後開裁骨矯正融合。術後脊柱排列明顯改善，未出現神經或心血管併發症，疼痛與下肢症狀顯著緩解，並於術後第 10 天順利出院，持續門診追蹤，行動能力大幅提升。馮逸卿副院長表示：團隊依循實證醫學精神，透過精準評估與專業判斷，選擇最適切的治療策略，持續維持穩定且良好的治療成效，為病人提供高品質且值得信賴的醫療照護。

中國醫藥大學北港附設醫院近年榮獲多項 SNQ 國家品質標章，從社區、出院準備、失智共照等都屢屢獲獎，這次在醫療技術上也再受肯定，院長吳錫金表示：這不僅是對醫療團隊長期深耕偏鄉重症醫療與跨專業合作成果的肯定，也象徵醫院持續致力於縮短城鄉醫療落差、提升高複雜度醫療可近性的承諾。未來將持續優化整合式團隊照護模式，深化偏鄉重症醫療服務，讓更多病人在家鄉就能獲得安全且具品質的醫療照護。