中國醫藥大學北港附設醫院添生力軍

中國醫藥大學北港附設醫院引進新秀醫師，全面守護雲林海線健康。（記者劉春生攝）

中國醫藥大學北港附設醫院邁入四十週年里程碑，長年深耕雲林海線地區，致力於提升醫療量能與服務品質，持續守護在地民眾健康。醫院與中國醫藥大學附設醫院台中總院緊密合作，透過資源共享與人才媒合，引進多位專業新秀醫師加入團隊，讓中、西醫體系更加完善，全面強化臨床照護實力。

此次加入的新進醫師包括骨科林爾迪醫師、婦產科陳進典醫師與宋鈺雯醫師、神經內科柯德鑫醫師、感染科鄭孟瑜醫師、一般外科鄭智忠醫師、泌尿科曾浩翔醫師、眼科段欣儀醫師，以及中醫楊舒渝醫師。各科醫師皆以深厚專業與臨床經驗，為患者提供更精準、個人化的醫療服務。

中國醫藥大學北港附設醫院醫療副院長馮逸卿表示，北港附醫以「救腦、救心、救命」為核心精神，持續補強各專科醫療人力與設備，並讓年輕醫師充分發揮專業潛能，開展創新治療與臨床研究。醫院已榮獲關節置換品質認證醫院肯定，並透過骨科研討會與手術技術交流，全面強化骨科與跨科整合的臨床能量。這些努力不僅讓在地民眾免於舟車勞頓，也能在雲林北港享有與都會醫學中心同等水準的醫療服務，實現完善且貼近民眾需求的健康照護。

除了引進新秀醫師，中國醫藥大學北港附設醫院內部服務也不斷提升，先前榮獲二零二五年亞太暨臺灣永續行動獎雙料金獎。「偏鄉照護分秒必爭」專注於急重症照護，落實醫療平權；「雲海數位學習計畫」則致力於高齡數位賦能與健康促進，為偏鄉居民打造健康、平等的未來。中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金表示，新血的加入不僅補強了醫療陣容，更為北港附醫注入嶄新的能量與視野。未來，醫院將持續引領中西醫融合與創新，朝向更全面、更優質的醫療體系邁進，成為守護雲林沿海地區健康的重要支柱。