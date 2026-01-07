中國醫藥大學獲2026大學品牌力「躍升獎」及「最佳學群力獎-醫藥衛生領域」

▲中國醫藥大學學務長林孟亮教授代表學校出席領獎。（圖／中國醫藥大學提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】104人力銀行公布2026年《大學品牌力》，中國醫藥大學在12大面向評比中，榮獲「躍升獎」及「最佳學群力獎－醫藥衛生領域」，展現本校長期深耕醫藥專業人才培育、學生職涯發展及整體辦學卓越備受肯定，7日在台北 W Hotel舉行頒獎典禮，由學務長林孟亮教授代表學校出席領獎。

中國醫藥大學自創校以來，即以「中西醫藥整合」為核心特色，長期深耕醫藥教育、臨床實證與生醫研究，並結合附設醫療體系，建構從基礎學習、臨床實作到職涯銜接的完整培育環境。近年因應醫療科技與生醫產業快速發展，學校積極推動跨域學習、AI 與智慧醫療應用，強化學生專業能力與未來競爭力。

在江安世校長的領導下，中國醫藥大學持續秉持「以人為本、追求卓越、勇於創新」的辦學精神，從整體校務發展出發，深化教學、研究與醫療體系的整合連結，並以國際視野回應全球醫療與健康趨勢。學校始終以學生為核心，持續完善從學習歷程、臨床實務到職涯發展的支持系統；此次獲獎不僅肯定學校在醫藥衛生領域的專業辦學成果，也反映中國醫藥大學在協助學生銜接產業、邁向職場上的努力，已獲得企業界與社會的高度認同，凸顯了卓越辦學實力。

104人力銀行今年連續第3年發布《大學品牌力》，此次《大學品牌力》調查運用12大面向共105 項指標（涵蓋職務能力、未來能力、學群聘僱力、性格優勢、知名度、學術聲望、產學力、研發力、國際力、高階領導力、永續力、學群薪資力），透過104人力銀行418萬筆大數據資料庫、千份企業人資問卷、教育部公開各大學自提資料、國際評比公開資訊（包括 QS世界大學排名、THE泰晤士高等教育世界大學排名、CWUR世界大學排名中心），全面評比全國123所大學。