中國醫藥大學舉辦中醫藥美容特展「藥美容．有醫方」開幕 邀民眾參觀與美麗同行

江安世校長伉儷、林昭庚院士、高尚德館長偕蒞校參加「藥美容．有醫方」特展貴賓合影。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】中國醫藥大學立夫中醫藥博物館舉辦中醫藥美容特展「藥美容．有醫方」今（4）日開幕，江安世校長致詞感謝策展團隊的用心，此次特展的主題「美容」，正是中醫藥智慧中一個很重要、卻常被忽略的面向，它是一套生活哲學，教我們如何順應自然、調養身心，讓生命活得更健康、更有品質。

江安世校長主持本校中醫藥美容特展「藥美容．有醫方」啟幕開顏儀式。（圖/記者廖妙茜拍攝）

江安世校長表示，一般民眾說到中醫藥，第一個想到的可能是「治病」或「吃藥」；但其實，中醫藥的智慧遠不止於此；本校立夫中醫藥博物館這次中醫藥美容特展內容非常豐富，不僅讓民眾認識到中醫藥不僅是治病之學，進而領略中醫藥在維護健康、更具駐顏方面特色，歡迎社會大眾蒞校參觀體驗，進而提升生活品質，讓健康與美麗同行。

廣告 廣告

江安世校長主持中醫藥美容特展「藥美容．有醫方」開幕，歡迎藝文界貴賓蒞校出席踴躍。（圖/記者廖妙茜拍攝）

中國醫藥大學立夫中醫藥博物館舉辦「藥美容．有醫方」中醫藥美容特展開幕，邀請江安世校長與夫人楊美惠、林昭庚院士及高尚德館長、陳悦生主任秘書、中西醫結合研究所所長張恆鴻共同主持特展啟幕開顏儀式，臺中市政府文化局施純福副局長、立法院議政博物館徐仙卿館長、曾瑞乾科長、台灣體育運動大學奧林匹克館執行長許立宏、慶合建設董事李晶玉、台灣思瑪（SMOG）氣密窗創辦人陳國定、五常里里長林玉惠等藝文界貴賓及師生出席踴躍，場面熱絡氣氛融洽愉快。

江安世校長伉儷、林昭庚院士及高尚德館長共同為「藥美容．有醫方」特展啟幕開顏留影。（圖/記者廖妙茜拍攝）

台灣中醫針灸學者林昭庚院士受邀致詞表示，此次中醫藥美容展覽，中醫學院教師們把古代醫書裡的美容智慧，結合現代中醫藥在皮膚保養、體質調理的研究成果，以生動的方式呈現「由內而外、形神合一」的健康美容觀給大家，體現「上醫治未病」的中醫藥的智慧與美學。

林昭庚院士表示，中醫講「上醫治未病」，意思是最高明的醫術在於預防；又說「有諸內，必形於外」，當我們氣血充足、臟腑調和、經絡通暢，自然會有好氣色、好膚質，展現出由內而外的健康之美。

中醫藥美容特展「藥美容．有醫方」今4日隆重開幕，中國醫藥大學邀民眾參觀與美麗同行。（圖/記者廖妙茜拍攝）

高尚德館長接著介紹此次展覽五大核心精華亮點：1.神形合一的健康之美：了解五臟狀況如何「外顯於容顏」，一次掌握健康標誌。2.歷史的妝容與秘方：美容方劑從宮廷秘方走向民間普及。3.古代娘娘們的養顏秘方再現：現場實體展示玉容散、益母草、杏仁、滑石等珍貴藥材。4.現代與創新應用：呈現玉容散方、三白散等中草藥成分融入現代保養品的實體應用。5.養生與心靈美容：引導您通過順時調養、飲食得法等哲學，將美麗回歸自然本質。

中醫藥美容特展「藥美容．有醫方」今4日隆重開幕，中國醫藥大學邀民眾參觀與美麗同行。（圖/記者廖妙茜拍攝）

中國醫藥大學中醫藥美容特展「藥美容．有醫方」展期自即日起到明年5月22日，歡迎對中醫藥文化有興趣的民眾，或是想了解如何讓自己更健康、更美的朋友，都能來親身體驗，也歡迎帶著家人朋友一起來，把中醫藥的駐顏智慧帶回生活中。