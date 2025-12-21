▲中國醫藥大學醫學院舉辦雙語聖誕音樂會，以音樂與雙語學習共譜溫暖與祝福。（圖／中國醫藥大學提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】溫馨的聖誕佳節到了，中國醫藥大學醫學院於日前晚在英才校區立夫教學大樓B1國際會議廳舉辦「雙語聖誕音樂會」，以中英雙語融合音樂表演、英語互動遊戲與聖誕主題戲劇，傳遞平安歡慶佳音；蔡長海董事長伉儷、江安世校長伉儷偕校院主管蒞臨音樂會，與師生共享美好的音樂，會場洋溢歡樂、溫暖與祝福，大家都放鬆心情共度愉快的夜晚。

音樂會由醫學院院長蔡崇豪開幕致詞表示，聖誕節是一個特別的日子和季節，用以慶祝耶穌基督的誕生，並將祂的慈愛和憐憫傳播給我們周圍的人；醫學教育的使命之一，正是培養醫學生具備憐憫、仁愛之心，這場聖誕音樂會是人道精神的美好展現，也祝福每個人的日子都充滿歡樂閃亮。

廣告 廣告

本校醫學院EMI主辦的2025年雙語聖誕音樂會特別精彩，以「歡慶聖誕、醫起發光（Celebrate Christmas and Shine Together!）」為主題，節目主持由空中英語教室知名外籍教師 John Telfer 與 Evangelyn Stephen擔綱，邀請天韻合唱團HM Light 團隊成員Jack Kao、Grace Huang 與James Huang 青少年表演者共同參與演出與帶動，節目內容豐富多元，涵蓋多首耳熟能詳的聖誕歌曲，如〈Jingle Bells〉、〈Winter Wonderland〉、〈White Christmas〉與〈Silent Night〉等，並穿插 Yes or No Question、White Elephant（白象交換禮物）、趣味醫學小知識和聖誕問答及聖誕短劇等互動環節，會場掌聲不斷，全場來賓在歡笑中學習英語，共度溫馨的聖誕。

活動尾聲，由天韻合唱團HM Light獻唱自創歌曲〈In Your Galaxy〉，並帶領全體合唱〈We Wish You a Merry Christmas〉，在溫馨歌聲與歡笑中，鼓舞我們的心靈，並更新我們的力量，為本次雙語聖誕音樂會畫下圓滿句點，也讓師生們深刻體會人文關懷與節慶的喜悅。