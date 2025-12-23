中國醫藥大學附設醫院響應世界COPD日 互動策展喚起肺阻塞重視

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】每年11月第三個星期三為「世界慢性阻塞性肺病日（World COPD Day）」，由全球慢性阻塞性肺病倡議組織（GOLD）所發起，旨在提升大眾對COPD的認識與防治意識¹。

COPD（Chronic Obstructive Pulmonary Disease，慢性阻塞性肺病），俗稱「肺阻塞」，是一種因呼吸道長期發炎所導致的進行性肺部疾病¹。目前雖無法完全治癒，但透過早期診斷與持續治療，可有效延緩病程惡化並改善生活品質¹。

為呼應今年世界 COPD 日主題 「Short of Breath, Think COPD」，中國醫藥大學附設醫院舉辦「呼吸健康週」互動策展，以「逐步認識 COPD、提升呼吸健康識能」為主軸，透過圖像化展示與體驗場景，協助民眾與照護者了解 COPD 的成因、臨床表現與預防策略，喚起社會對呼吸健康的重視。

COPD是台灣隱形的「沉默呼吸危機」

研究推估，台灣成年人 COPD 盛行率約 6.1–9.5%，但實際被診斷與接受治療者不到三分之一²，顯示仍有大量患者未被發現或治療。另根據衛生福利部統計，COPD 長期位居國人主要死因之一³，對公共衛生與醫療照護造成重大負擔。

中國醫藥大學附設醫院胸腔暨重症系陳家弘主任表示：慢性咳嗽、咳痰、呼吸困難與活動喘，可能不單純是老化的現象，而可能代表肺功能下降與肺阻塞的徵兆。許多患者因忽視早期症狀，而錯過最佳治療介入時機。

▲中國醫藥大學附設醫院內科系徐武輝副院長出席「呼吸健康週」活動，指出肺阻塞對國人健康與醫療體系的影響日益顯著，期盼透過持續的衛教推廣，協助民眾及早關注呼吸道健康。

危險因子多元 需提高警覺

除吸菸外，長期暴露於空氣污染、工業粉塵、廚房油煙、二手菸以及氣喘控制不佳，都可能導致呼吸道慢性發炎與肺結構損傷⁴。

近年臨床亦觀察到部分族群提早出現肺功能下降，顯示高風險族群更需主動監測²。

建議高風險族群定期接受 → 肺功能檢查（spirometry）⁵，以利及早診斷並規劃個人化治療策略。

早期辨識、持續治療、生活照護並重

若出現以下症狀，建議儘早就醫評估：

慢性咳嗽超過三個月

稍微走路即感到喘

感冒後咳嗽久久不癒

陳家弘主任指出：規律使用吸入型藥物、戒菸、避免刺激性環境及持續運動，是穩定 COPD 的四大照護關鍵⁵。COPD 雖無法完全根治，但依循醫囑持續治療，多數患者能維持良好生活品質⁵。

▲中國醫藥大學附設醫院胸腔暨重症系陳家弘主任分享臨床觀察指出，長期咳嗽、痰多容易喘時，往往是肺功能變化的早期表現，提醒民眾不要將不適誤以為只是年紀增長。

跨團隊整合照護 支持患者長期管理

中國醫藥大學附設醫院以團隊照護模式提供：

肺功能及肺部影像檢查

吸入性藥物使用教學

呼吸治療訓練

戒菸諮詢與藥物介入

生活習慣調整指導

肺部復原運動

門診追蹤

並強調呼吸道疾病照護不只是治療，更是長期陪伴與自我管理。

中國醫藥大學附設醫院提醒：「早期辨識、持續治療、遠離危險因子」是守護呼吸健康的三大關鍵。透過本次「呼吸健康週」活動，期盼更多民眾能夠重新關注呼吸健康，一起打造無阻、舒展、可安心深呼吸的生活，遠離肺阻塞。

