中國醫藥大學附設醫院響應世界COPD日 互動策展喚起肺阻塞重視
【健康醫療網／記者陳佳慧報導】每年11月第三個星期三為「世界慢性阻塞性肺病日（World COPD Day）」，由全球慢性阻塞性肺病倡議組織（GOLD）所發起，旨在提升大眾對COPD的認識與防治意識¹。
COPD（Chronic Obstructive Pulmonary Disease，慢性阻塞性肺病），俗稱「肺阻塞」，是一種因呼吸道長期發炎所導致的進行性肺部疾病¹。目前雖無法完全治癒，但透過早期診斷與持續治療，可有效延緩病程惡化並改善生活品質¹。
為呼應今年世界 COPD 日主題 「Short of Breath, Think COPD」，中國醫藥大學附設醫院舉辦「呼吸健康週」互動策展，以「逐步認識 COPD、提升呼吸健康識能」為主軸，透過圖像化展示與體驗場景，協助民眾與照護者了解 COPD 的成因、臨床表現與預防策略，喚起社會對呼吸健康的重視。
COPD是台灣隱形的「沉默呼吸危機」
研究推估，台灣成年人 COPD 盛行率約 6.1–9.5%，但實際被診斷與接受治療者不到三分之一²，顯示仍有大量患者未被發現或治療。另根據衛生福利部統計，COPD 長期位居國人主要死因之一³，對公共衛生與醫療照護造成重大負擔。
中國醫藥大學附設醫院胸腔暨重症系陳家弘主任表示：慢性咳嗽、咳痰、呼吸困難與活動喘，可能不單純是老化的現象，而可能代表肺功能下降與肺阻塞的徵兆。許多患者因忽視早期症狀，而錯過最佳治療介入時機。
▲中國醫藥大學附設醫院內科系徐武輝副院長出席「呼吸健康週」活動，指出肺阻塞對國人健康與醫療體系的影響日益顯著，期盼透過持續的衛教推廣，協助民眾及早關注呼吸道健康。
危險因子多元 需提高警覺
除吸菸外，長期暴露於空氣污染、工業粉塵、廚房油煙、二手菸以及氣喘控制不佳，都可能導致呼吸道慢性發炎與肺結構損傷⁴。
近年臨床亦觀察到部分族群提早出現肺功能下降，顯示高風險族群更需主動監測²。
建議高風險族群定期接受 → 肺功能檢查（spirometry）⁵，以利及早診斷並規劃個人化治療策略。
早期辨識、持續治療、生活照護並重
若出現以下症狀，建議儘早就醫評估：
慢性咳嗽超過三個月
稍微走路即感到喘
感冒後咳嗽久久不癒
陳家弘主任指出：規律使用吸入型藥物、戒菸、避免刺激性環境及持續運動，是穩定 COPD 的四大照護關鍵⁵。COPD 雖無法完全根治，但依循醫囑持續治療，多數患者能維持良好生活品質⁵。
▲中國醫藥大學附設醫院胸腔暨重症系陳家弘主任分享臨床觀察指出，長期咳嗽、痰多容易喘時，往往是肺功能變化的早期表現，提醒民眾不要將不適誤以為只是年紀增長。
跨團隊整合照護 支持患者長期管理
中國醫藥大學附設醫院以團隊照護模式提供：
肺功能及肺部影像檢查
吸入性藥物使用教學
呼吸治療訓練
戒菸諮詢與藥物介入
生活習慣調整指導
肺部復原運動
門診追蹤
並強調呼吸道疾病照護不只是治療，更是長期陪伴與自我管理。
中國醫藥大學附設醫院提醒：「早期辨識、持續治療、遠離危險因子」是守護呼吸健康的三大關鍵。透過本次「呼吸健康週」活動，期盼更多民眾能夠重新關注呼吸健康，一起打造無阻、舒展、可安心深呼吸的生活，遠離肺阻塞。
NP-TW-CPU-NLTR-250006| Date of preparation: 2025.12
References
Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of COPD, 2025 Report.
Chen YC, et al. Prevalence, underdiagnosis, and burden of COPD in Taiwan. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2015;10:2045-2053.
衛生福利部國民健康署（2023），《國人主要死因統計年報》。
World Health Organization (WHO). Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) Fact Sheet. Updated 2023.
Taiwan Society of Pulmonary and Critical Care Medicine (TSPCCM). 《COPD臨床照護指引》，第 3 版，2022年。
