中國醫藥大學附醫醫師被控性騷女病患 中市府展開調查
〔記者蔡淑媛、歐素美／台中報導〕台中市驚傳中國醫藥大學附設醫院身心科醫師在門診及居家治療時疑似對女患者性騷擾，包括有擁抱等不當身體接觸，至少有3人指控，衛生局證實已經啟動調查，如果醫師利用醫師職務，對病人性騷擾屬實，違反醫學倫理，將移付醫師懲戒委員會審議，最重可廢止醫師證書；醫師則否認性騷擾，強調絕對沒有發生投訴者所說的內容。
這名廖姓醫師已婚，外表斯文、形象親切，深受病患好評，門診量頗大，專長為治療憂鬱症、思覺失調症、焦慮疾患、失智症、睡眠障礙、雙極性情感疾患等，長期致力於社區精神醫學，協助就醫、居家治療等，在社區相當活躍。
去年底傳出該醫師在門診及居家治療時對女患者性騷擾，遭到投訴、檢舉，市府即啟動調查，醫院獲報後，也展開調查，避免傷害擴大，全面對該醫師停權、停診，以及停止相關醫療服務。
社會局證實也受理保護案件通報，並協助進入司法程序，由社工陪同偵訊並由提供心理諮商服務及提供律師費用補助。
該名醫師表示，現在已經進入調查程序他不方便對外說明，但強調絕對沒有對患者性騷擾，「真的不是那樣子發生的！」並非投訴內容所言，事情發生復雜，僅透露3名患者互相認識，他不敢揣測投訴患者的心態。
該醫師說，由於有收到相關威脅的簡訊，讓他感到害怕，此事對家人造成很大的傷害，現在自己的狀況也不好，目前則極力維持不讓家人再受傷害。
許多患者去年底突然接到中國附醫精神科簡訊通知醫師暫停所有門診，感到驚訝，不明究理，到處找他在其他院所的門診，不過全都停診。
網路對廖姓醫師評價兩極，有病友覺得廖姓醫師總是笑臉迎人，帶有諮商師的態度，不只是單純開藥，也會仔細評估及調整用藥；也有病友對他的治療不滿意。
更多自由時報報導
網傳宜縣2警無故將美女上銬搔癢胸部3小時 警否認將追究責任
賣簡體字作業袋遭炎上！小北百貨發聲回應 網讚：了不起負責！
「越南牡蠣」假冒「東石鮮蚵」 台中水產行起訴
太子集團創辦人陳志在柬埔寨落網 遣送至中國
其他人也在看
怒批無照廠商代刀爆料太扯 中榮醫護：難道大家都瞎了？
週刊報導，台中榮總神經外科3名醫師被爆料疑似讓未具醫師資格的醫材廠商進入手術室內代刀手術，對此，有熟知內情的醫護指出，神經外科部長即將在本月退休，將有新人接任，懷疑是人事鬥爭，而且廠商明明是協助醫師做器械故障排除，卻抹黑在執刀，手術室那麼多人，「難道大家眼睛瞎了」、「報導爆料實在非常扯！」自由時報 ・ 16 小時前 ・ 32
別常喝「這飲料」！加州大學研究：每天1杯老4.6歲 跟抽菸一樣可怕
過往大眾普遍認為含糖碳酸飲料僅會導致肥胖或糖尿病，但最新科學研究揭露了更深層的老化危機！研究發現，含糖碳酸飲料的攝取量與人體染色體末端的「端粒」長度密切相關。端粒被視為細胞生命時鐘，一旦縮短便意味著生理機能的衰老，甚至每天喝一大杯（約570毫升），恐加速人體老化4.6歲。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 30
吃完火鍋少做1件事！30多歲男「當場倒地」無心跳
天氣冷颼颼，不少民眾愛吃火鍋保暖身子。不過醫師提醒，室內室外溫差大，民眾吃完火鍋後建議先做好保暖措施再離開店內，一名30幾歲男子就因為寒流期間吃鍋又喝酒，吃飽後立刻踏出店外，當場心肌梗塞倒地。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 12
每天吃一顆蛋會怎樣？營養師親測「身體出現這些變化」 不少人都改觀
過去，蛋黃曾因膽固醇問題被視為「飲食地雷」，但近年研究不斷翻轉這個印象。包括美國心臟協會也指出，對健康族群而言，每天攝取一顆全蛋，可納入心臟健康飲食的一部分。那麼，如果真的「每天固定吃一顆蛋」，身體會有什麼實際感受？營養師Lauren Manaker透過親身實驗，連續7天每天吃一顆蛋，觀察對精力、飢餓感與生活節奏的影響，結果比她原先預期的更有感。 把雞蛋變成日常 實驗比想像中容易 為了讓實驗貼近真實生活，Lauren並沒有刻意改變飲食習慣，而是讓雞蛋自然融入三餐。她事先煮好一批水煮蛋，放在冰箱當作隨手可拿的蛋白質來源；有時吃炒蛋，某天甚至把蛋加進拉麵中，讓它在熱湯裡自然熟成。這樣的做法，不僅省時，也讓「每天一顆蛋」不成為壓力，而是一件輕鬆就能完成的小事。 一週後最明顯的感受：精力穩定、比較不餓 實驗結束後，Lauren 回顧這一週的最大收穫，是一整天的精力相對穩定，且飢餓感明顯降低。她表示，這很可能與雞蛋所含的高品質蛋白質有關，有助於延長飽足感，減少血糖波動。更重要的是，她沒有出現任何消化不適，整體狀況「一切如常」，只是多了不容易餓、精神較穩定的感覺，對忙碌生活來說是一項加分。 吃蛋也常春月刊 ・ 1 天前 ・ 10
白色巨塔2／被封神「2026年度好醫生」！ 中榮神外科主任讓無照廠商執刀手術
康健雜誌於2025年12月30日的報導中，指出台中榮總神經外科的科主任楊孟寅是「2026年度好醫生」，是台灣少數能將尖端科技轉化為臨床應用的「跨領域醫師」，將腦部、脊椎手術精準度推向極致，甚至領先全球取得美國FDA認證，將AR擴增實境導入困難手術，更長年穿梭於醫學中心與偏...CTWANT ・ 1 天前 ・ 15
一家三口接連確診肺癌！醫曝「最大風險」其實不是抽菸 很多人忽略
肺癌長年高居國人癌症死亡原因首位，其最大風險在於「早期幾乎沒有症狀」。根據衛生福利部死因統計，已連續超過 21年蟬聯台灣癌症死亡首位，2024 年共有 10,495 人死於氣管、支氣管和肺癌，死亡人數逐年攀升，凸顯肺癌防治是國人重要的健康議題。 肺癌以肺腺癌類型最常見 LDCT是早期發現關鍵 恩主公醫院胸腔外科主任陳右儒指出，肺癌包含多種類型，其中肺腺癌是目前最常見的一種肺癌類型，不僅好發於抽菸者，在未曾抽菸的族群中比例也逐年增加。隨著政府推動低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢政策，臨床上愈來愈多民眾在健檢時、尚未出現症狀前即被發現肺部病灶，且受檢年齡層橫跨三、四十歲至七、八十歲，顯示肺癌風險並非僅限於特定族群，及早篩檢有助於爭取治療時機。 一家三口接連發現病灶 關鍵就在「家族史警覺」 陳右儒分享一個印象深刻的臨床案例：一名約八十多歲的女性，因為跌到外傷接受電腦斷層檢查時，意外發現肺部異常，後續確診為早期肺腺癌並接受手術治療。由於母親罹癌，家屬提高了警覺，陸續接受LDCT篩檢，其中兩位女兒及早發現肺癌接受手術治療。其中一名五十多歲的女兒，在第一次篩檢時發現肺部有極小的毛玻璃樣結節，因影常春月刊 ・ 20 小時前 ・ 26
唐綺陽60歲狂瘦28kg太神！親曝「最愛1款減肥聖品」飯前吃瘦得快，營養師也認證
最近瘦身界又冒出一個自然飲食新寵 —— 「銀耳減肥法」，連星座專家 唐綺陽 都大力推薦！她在 2024 年決心甩掉 20 多公斤，靠的是聰明吃 ＋ 好食材，而銀耳竟然是她解鎖變女人我最大 ・ 2 天前 ・ 13
50歲後「晚上吃這些」反而幫助代謝！營養師大推 酸菜也上榜
隨著年齡增長，體重控制與燃燒脂肪確實會變得比較困難，但並非不可能。對此，營養師Sahar Berjis分享50 歲以上的人在晚上適合吃哪些食物。他表示，45或50歲之後，新陳代謝會放慢，但只要在睡前選對食物，並養成有助於穩定血糖、支持消化、降低發炎的日常習慣，就能帶來顯著差異。以下是7種適合在晚上食用、可在睡眠期間支持脂肪代謝的食物與飲品。 1、肉桂與荳蔻茶肉桂與荳蔻茶不僅風味溫潤，也能幫助身心放鬆，而這正是促進脂肪代謝的重要關鍵。研究顯示，肉桂可能有助於降低體內發炎反應。Berjis表示，肉桂與荳蔻茶能幫助平衡血糖、安定神經系統，並促進睡前的放鬆狀態。 2、水煮蛋雞蛋可說是天然的超級食物，也是理想的夜間點心，有助於延長飽足感並支持脂肪代謝。Berjis指出，一顆水煮蛋能提供消化速度較慢的優質蛋白質，幫助穩定新陳代謝，並減少夜間肌肉分解。 3、蒲公英與菊苣茶蒲公英與菊苣茶是一款溫和、舒緩的夜間草本飲品，有助於體重管理。他表示，蒲公英與菊苣屬於天然苦味草本，可溫和刺激肝臟功能，在睡眠中促進脂肪代謝。 4、苦瓜苦瓜茶是另一款適合夜間飲用、可支持代謝與夜間燃脂的飲品。苦瓜含有有助於調節血糖的常春月刊 ・ 1 天前 ・ 4
致死率40%！川菜主廚戒酒4年「肚子劇痛休克」…醫示警：這併發症最慘
台中一名52歲陳姓男子，年輕時喜歡跟朋友喝酒聊天，一次可以喝下6瓶啤酒，後因身體健康因素已戒酒4年。不料去年6月，陳男因劇烈腹痛休克送醫，經診治發現，竟是胰臟炎合併十二指腸穿孔，引發急性腹膜炎，致死率超過40％，情況一度危急。幸好經醫護團隊多次手術、努力清創後，陳男病情終於穩定，他也趁今天（7日）生日，許下願望「要健康出院回家」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 3
過了45歲超難瘦？吃「這7食物」睡覺也能燃脂
生活中心／杜子心報導不少人過了45歲、50歲後都會有同樣的感嘆，「吃得都跟以前一樣，為什麼體重卻一直在增加，其實年紀增長讓新陳代謝放慢是事實，但並不代表燃脂就此卡關。美國健康飲食網站《Eat This, Not That!》引述 Inner Health and Wellness 創辦人、營養師莎哈．貝爾吉斯（Sahar Berjis）指出，只要在睡前選對食物，並養成有助於穩定血糖、促進消化、降低發炎的飲食習慣，夜間反而能成為身體修復與燃脂的重要時段，特別是對45歲以上族群最有幫助。民視健康長照網 ・ 19 小時前 ・ 2
氣溫急凍！醫揭「2飲品」真正暖胃：還能提升免疫力
強烈冷氣團來襲，氣象署持續發布低溫特報。胃腸科醫師李柏賢表示，天冷腸子也要保暖！因為天冷是腸胃疾病的高峰期，民眾可透過3方式來保暖腸胃，包括吃慢一點、保暖腹部、避開冰品。他並建議，天冷時可多喝溫湯或溫水，來幫胃腸暖身，提升消化能力，進而提高免疫力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
詹惟中逆轉糖尿病前期、減肥7公斤靠2招！研究證實：能穩血糖、血脂
命理專家詹惟中日前上節目自曝去年健檢發現糖化血色素高達6.3，空腹血糖也飆破131，邁入糖尿病前期，所幸後來靠著2招成功改善，還減肥7公斤。 詹惟中運動、戒精緻澱粉改善糖尿病前期 詹惟中說，發健康2.0 ・ 3 天前 ・ 24
早餐吃對真的會瘦！醫師公開「減脂早餐公式」，網友吃3個月狂減12kg！
不少人在減重期間，會抱持「少吃一餐就少一點熱量」的想法，尤其為了避免晚上太餓，乾脆選擇不吃早餐。然而，醫師提醒，早餐其實就像身體燃脂代謝的開機按鈕，吃對早餐反而能幫助一整天的能量運作更順暢。 近期網女人我最大 ・ 1 天前 ・ 1
他們自律又養生 「1事」害動脈硬化！醫嘆：防不勝防
現代人關注飲食與生活的健康，但醫師李思賢表示，他在診間發現，一群極度自律的患者即使相當養生，但健檢報告仍顯示發炎指標偏高，這讓他思考是否漏掉了空氣品質這項健康隱憂。一項研究指出，空氣污染不只傷肺，那些吸入的超細懸浮微粒 (Ultrafine PM) 會直接重塑人體的腸道菌相，進而加速動脈硬化的進程。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 1
母女3人「無症狀罹肺癌」！醫曝「神秘連結」：1動作保命
肺癌長年高居國人癌症死亡原因首位，年奪萬人命，最大風險在於「早期幾乎沒有症狀」。醫師陳右儒表示，一名80多歲女子因跌倒接受檢查時，意外確診早期肺腺癌，也因其罹癌，家屬提高警覺接受篩檢，其中2個女兒及早發現肺癌接受手術治療。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 38
「家屬咆哮護理師」不算醫療暴力 北榮院長怒批：我很不服氣
家屬咆哮台北榮總護理師卻判定不構成醫療暴力，台北榮總院長陳威明直言對判決強烈不滿。他直言「司法如此判決，我真的很不高興，實在不以為然」，雖然自己不是學法律的，無法對判決進行評論，但深感不解司法為何這樣判，內心真的不舒服、很不服氣、很不爽。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 114
糖尿病5年不忌口 退休族竟罹失智症！71歲主持女王3餐這樣吃逆轉糖尿病
糖尿病最可怕的是共伴效應，一旦有了糖尿病，其他慢性病跟著來。港星許冠文27年前罹患第二型糖尿病，以為控制得當，但發現高血壓也跟著來。上班族糖尿病患者感冒後咳嗽一直沒好，最近甚至做點家事就會氣喘吁吁，竟健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
年奪4萬命！21歲男大生「心因性猝死」 醫揭9種人是高危群
桃園某大學一名21歲大學生5日在教室突然昏迷，經急救後仍回天乏術，法醫相驗確認為「心因性猝死」。而心因性猝死主要因心血管相關疾病所致，近九成是心律不整引發，且經常發生於青壯年身上，每年約2.3萬至4.6萬人死於心因性猝死，對此分享9種高風險族群。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
F-16飛72分鐘出事！跳傘飛官「剛度蜜月」妻也是軍職
政治中心／李汶臻報導花蓮空軍基地昨（6）日晚間傳出飛安意外，國防部F-16軍機編號6700在花蓮外海執行夜航勤務時，突然失去光點，飛行員辛柏毅上尉緊急彈射逃生，軍方目前全力搜救中。國防部也透過官方臉書PO文，希望國人為辛柏毅上尉集氣。民視 ・ 1 天前 ・ 31
古巨基57歲妻二胎引熱議！凍卵與試管嬰兒如何改寫高齡懷孕的可能性？徐明義教授解析：「生理年齡」不等於「卵子年齡」
2026年開春，53歲港星古巨基宣佈57歲愛妻陳韻晴順利產下二胎，這則喜訊在引發關注的同時，也讓不少高齡備孕女性開始思考：「高齡懷孕，真的可行嗎？」。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 1