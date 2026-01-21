中國醫院產檢瘋狂「吸血」！孕婦一次抽18管慘貧血 胎兒缺血慘死

國際中心／綜合報導

中國近期爆發「產檢抽血亂象」。（示意圖／pixabay）

中國近期爆發「產檢抽血亂象」，多地孕婦指控在醫院產檢時遭「瘋狂抽血」，有準媽媽一次被抽走多達18管血，整個孕期累計遭抽40多管。此異常現象導致孕婦嚴重貧血、暈厥，甚至發生因母體供血不足致胎兒死亡的慘劇。醫師坦言此現象「絕對不正常」，引發民眾質疑醫院過度醫療或將血液挪作他用，對醫療體系信心崩盤。

綜合中國媒體與《新唐人》報導，中國社群平台上近期充斥著大量孕婦的抱怨與恐懼。許多準媽媽反映，現在到醫院建檔產檢彷彿進入「吸血工廠」，抽血量大得驚人。一名廣東網友驚魂未定表示，前幾天去醫院進行頸部透明帶檢查（NT）順便建檔，竟一口氣被抽了18管血，「我都不知道檢查了什麼，真的是離譜」。北京網友也描述恐怖經歷，為了做糖耐測試一次抽了11管，抽到第8管時血流不出，護士竟硬按著手臂往外擠血；浙江網友則無奈透露，整個孕期下來被抽了40幾管血，導致貧血和低血糖纏身。

這種高強度的抽血行為已對孕婦與胎兒健康造成實質傷害。一名湖南網友控訴，從懷孕建檔到生產，被抽了20至30管血，導致血紅素指數直線下降至90多，向醫師反映貧血請求減少抽血量，卻遭冷回「沒事、不影響」。更令人痛心的是，有消息指出，部分體質較虛弱的孕婦因短時間內失血過多，造成母體對胎兒供血不足，導致原本胎心正常的胎兒最終停止心跳，只能忍痛引產。這類因「過度醫療」導致的悲劇，讓許多家庭對醫院徹底絕望。

針對此亂象，一名產科的劉姓前女醫生受訪時分析，10多年前產檢通常僅需抽1管血，2年前增加至8管，如今普遍要抽12管以上。她強調，除非有特殊病情，否則單次抽血超過10管且成為普遍常態，「這絕對是非常不正常的醫療行為」。

由於醫療程序不透明，醫師往往只顧開單收費，對患者的疑問表現不耐，導致民間陰謀論四起。許多民眾質疑醫院是否將多抽的血液「當成血包轉賣」牟利，或涉及其他不法用途。這種恐懼感已在社會蔓延，讓許多孕婦產生「沒事別去醫院」的心理，深怕自己與孩子成為醫療體系下的犧牲品。

