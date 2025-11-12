中國醫院砍薪30％成趨勢 傳有醫師兼差送外賣、開網約車
首次上稿 11-12 23:41更新時間 11-13 06:42
〔編譯魏國金／台北報導〕中國經濟觀察網11日報導，中國醫生降薪已成趨勢，多地醫師反映降薪幅度約為30％。上海資深醫院管理者李鳴(化名)說，有些偏遠地區醫院連基本工資都發不出來，部份地方甚至有醫師兼差送外賣、開網約車的情況。
重慶一家縣級醫院普通外科主治醫生郭奇(化名)說，他從8月明顯感受降薪問題。半年來，工資每月會遲發兩、三天，扣完5險1金後，基本工資剩2000元人民幣(台幣8736元)，績效工資則從年初的6000元人民幣(台幣2.6萬元)左右降至目前的4000元人民幣(台幣1.75萬元)，降幅約30％。他說，降薪後，聽到有同事發牢騷：「這個工資養不起家了」。
報導指出，在中國西部某省級兒童醫院任職的許星(化名)，也有類似的狀況。她說，她的工資比去年降了3分之1，而且這可能只是開始，因為近1個月，她3次在院務會議上聽到降薪話題。
上海資深醫院管理者李鳴說，降薪已是大趨勢，有些基層醫院醫師月收入降至2、3千元人民幣(台幣8736至1.3萬元)。他說，「前些年，誰會想到醫生會降薪？但現在很多新蓋的醫院醫生比病人都多，哪來的錢發工資」？
報導說，事實上降薪早已開始，2025年6月華醫網公佈《醫療人才2024年薪資及就業調研報告》，參與該報告的近3萬名醫療人員中，有57.9％表明被降薪，相較於前一年的37％，增加了20個百分點，顯示中國醫師的薪資下降呈擴大趨勢。
北京一家頂尖「三甲」醫院神經內科醫生林弈(化名)說，「其實我們醫院這7、8年來一直在變相降薪」，他經歷兩波降薪，一次是2019年醫院搬遷，全員降薪20％，第2波是疫情之後的「溫水煮青蛙式」降薪，每季遞減3％至5％，兩年累計調降20％。他說，在一次內部會議上，上司提醒大家「要準備好過苦日子」。
報導指出，許多受訪醫師認為，降薪的原因在於少子化以及經濟低迷。少子化讓兒童醫院病患銳減，而經濟環境欠佳讓許多病患不願就診。一名醫師說，前幾年她一天要看6、70個病人，但今年夏天以來，她每日的門診量降至2、30人。
更多自由時報報導
買貴根本是浪費錢！專家點名10樣「只能買最便宜」的東西
台灣NO.1！醫療系統領先全球 外媒還點名這些國家
馬斯克稱要當「台積電和三星的印鈔機」 背後真正盤算外媒曝
Costco最夯也是退貨率最高的是它 8品項排名曝
其他人也在看
黃國昌便當會！趙少康：這兩人能贏蘇巧慧
[NOWnews今日新聞]前中廣董事長趙少康昨曬出和民眾黨主席黃國昌合照，趙少康今（11）日受訪透露，雙方談到2026年新北市長選舉，黃國昌稱，民眾黨的內部民調結果，只要藍白合作，不論派台北市副市長李...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
健策第3季獲利年增76% 每股賺9.49元創歷史次高
（中央社記者曾仁凱台北2025年11月12日電）AI伺服器耗電量龐大，帶動散熱需求，均熱片大廠健策(3653)今天公布第3季財報，營收新台幣50.7億元，季減2.1%，年增41.1%。健策第3季歸屬母公司淨利13.55億元，季增20.9%，較去年同期大幅成長76.1%，單季每股純益9.49元，創歷史次高。累積健策今年前3季歸屬母公司淨利38.48億元，每股純益26.92元。另外，傳出輝達（NVIDIA）積極開發新的「微通道水冷板」（MLCP）技術，將導入均熱技術，投資人聚焦健策是否有機會受惠。中央社財經 ・ 13 小時前
台東示範公廁頻故障 高雄新建公廁遭砸毀
台東斥資1500萬元在舊站特區打造示範公廁，完工不到半年屢傳故障，民眾與遊客批太扯。另高雄茄萣區運動公園新公廁原訂15日...聯合新聞網 ・ 30 分鐘前
【公告】欣大健康董事會決議對子公司瑞亞生醫股份有限公司現金增資
日 期：2025年11月11日公司名稱：欣大健康(4198)主 旨：欣大健康董事會決議對子公司瑞亞生醫股份有限公司現金增資發言人：林國棟說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:瑞亞生醫股份有限公司2.事實發生日:114/11/11~114/11/113.董事會通過日期: 民國114年11月11日4.其他核決日期: 不適用5.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：1,500仟股每單位價格：新台幣 10元交易總金額：新台幣15,000仟元6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:瑞亞生醫為100%持股之子公司。7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處中央社財經 ・ 1 天前
以反貪腐為名整肅火箭軍 紐時：習近平無法掌控將領
中國解放軍火箭軍成軍將滿10年，被視為中國國家主席習近平在2049年打造「世界級軍隊」的關鍵力量。「紐約時報」12日專文分析，習近平當前對軍方將領的深層整肅，暴露出解放軍體系內根深柢固的貪腐現象，更動搖了火箭軍這支負責核武力量的核心部隊，也讓外界對中國軍事體系的穩定與戰備能力產生疑問。自由時報 ・ 40 分鐘前
快訊/賴清德要他聲援沈伯洋 韓國瑜1點45分將出面講話
民進黨立委沈伯洋遭大陸重慶公安局以涉「分裂國家罪」立案調查。總統賴清德昨公開聲援沈伯洋，並呼籲立法院長韓國瑜要維護國會尊嚴，引發熱議。對此，韓國瑜預計將在今早（12日）1點45分出面發表談話。中天新聞網 ・ 18 小時前
濫訴惡鄰居1／台大醫員工槓社區！錄影、報警、提告輪番鬧 主委聯手物管揭惡行
該糾紛起於2017年，時任「基泰之星」的陳姓前主委，原任職於台大醫院，因被調任雲林分院後，溢領社區車馬費計10萬2100元，下一屆接任主委的彭麗慎發現後，要求陳返還不當得利款項，雙方因此對簿公堂，之後陳便動不動就對管委會、住戶、物管人員提告。彭麗慎表示，當初管委會...CTWANT ・ 1 小時前
《台北股市》台股邪惡第5波 台燿等12檔攻守兼具
【時報-台北電】台股進入邪惡第5波？運達投顧分析師高憲容表示，從台股急漲、量大增、資大增的狀況來看，台股有進入末升段、邪惡第5波的跡象，高點似乎延長個沒完沒了，但又隨時可能反轉，波段選股要挑選成長+存股價值的好公司，才能買得安心、抱得放心，點名12檔營收創新高、年增率成長3成，且配息4元以上的績優股出列。 高憲容表示，美股AI股估值過高的憂慮再起，高檔獲利了結賣壓湧現，那斯達克周線收黑下跌720點，但上周五K線也拉出440點的長下影線，高檔劇烈廝殺，台股周線則收黑下跌582點，終止連10周的漲勢。 台股指數自4月初最低殺至17306點，出現爆量長黑、融資大減及外資翻多訊號後，這一波累計漲幅已經超過1萬1000點，最近加權指數突破2萬8千點大關，成交量幾度爆出6000億鉅量，融資單日增幅動輒40~50億元，大盤已經出現進入末升段急漲、量大增、資大增跡象。 末升段之所以被稱作邪惡第5波，主要是指數高點落在何處，很難有人可以預估，彷彿無限延長，卻又隨時可能反轉，不排除3~5000點的大回檔，令人防不勝防。但儘管如此，投資本來就有風險，目前多頭結構未變，重點是進場必須設防守點，並且不開槓桿、不時報資訊 ・ 1 天前
台南豪宅門面撐住！安平五期「量縮價跌」央行棒打下老董們也觀望｜豪宅報報
受惠安平港區建設與市政中心發展帶動，台南市安平五期房市穩居高檔，平均成交價近年維持每坪35萬上下，結合運河景觀、綠地公園與商圈機能，吸引高資產族與返鄉置產族進駐，成為台南市核心最具代表性的高質感住宅區。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 22 小時前
WBC／明年續戰國家隊？陳傑憲透露已接到電話 坦言有機會就打
統一獅陳傑憲在近日推出新著《突破極限的信念》，在12日的新書發表會上，陳傑憲透露已經接到明年3月的經典賽詢問電話，他也回應表是自己有機會，就會想要參賽。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
主動式ETF誰最強？績效兩極、策略各有千秋
主動式ETF好夯！從5月第1檔主動野村臺灣優選（00980A）掛牌以來，截至11月中，大約半年的時間就已有超過10檔的主動式ETF問世，其中有5檔投資台股範疇。近期台股震盪，但這5檔ETF的人氣依舊不減，不過，它們展現出來的策略風格有所不同，有的進攻、有的防守，投資前務必釐清。林帝佑｜Yahoo專欄作家 ・ 12 小時前
《金融》影響270萬人！國民年金明年月投保額上調 最高多繳84元
【時報-台北電】國民年金保費將調漲，衛福部今日（12）公布，消費者物價指數（CPI）累計成長率已達6.79％，明年1月1日起，依法調整國民年金保險的月投保金額，由現行1萬9761元調為2萬1103元，每人每月自付保費將增加43至84元，約270萬人受影響。不過，民眾能領到的各項給付金額，也將連動調高。 國保各項給付以月投保金額為計算基礎，依照國民年金法第11條規定，為確保領取年金給付者的生活水準，當CPI累計成長率達5％時，即依該成長率調整國保月投保金額，與各項給付金額同時調升。 衛福部社會保險司代理司長陳真慧表示，國保月投保金額自112年起為1萬9761元，111年10月至114年9月CPI累計成長率達6.79％，因此115年1月1日起，依法調整為2萬1103元。 全台國民年金被保險人約290萬人，陳真慧說明，政府會依被保險人身分補助40～100％國保保費，因此投保金額調整後，每人每月自付保費，將微幅增加43元至84元，影響人數約270萬人，低收入戶及重度身心障礙者不受影響。同時，政府補助保費也相對增加57元至141元。 陳真慧指出，國民年金各項給付金額也連動調高，包括老年年金、身心時報資訊 ・ 13 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
不斷更新／花蓮2村里颱風假！22縣市都宣布了 明日停班課全台資訊一次看
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風持續逼近台灣，今（12）晚於屏東恆春半島登陸，但外圍環流配合東北季風，全台多地今日依舊風勢猛烈。。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。民視 ・ 8 小時前
不斷更新／鳳凰來襲！金門縣正常上班、上課 13日颱風假一次看
鳳凰颱風已於今（12）日晚間19時40分登陸恆春半島，目前已減弱為熱帶性低氣壓。中央氣象署預測，明日受到熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，桃園以北地區有雨，並有局部大雨發生，其中基隆北海岸、大台北山區有局部豪雨發生的機率。《三立新聞網》也持續為讀者整理並更新各縣市停班課狀況。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 18 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
「蕭美琴事件才是藍白合真正隱憂！」黃揚明揭歐洲演講綠白合內幕：柯文哲主導的
副總統蕭美琴7日成功踏入比利時布魯塞爾的歐洲議會，在IPAC年度峰會發表演說，支持者大讚這是外交突破，不過同時也引起在野黨批判。對此，媒體人黃揚明在節目《鄉民監察院》直言，其實這件事「才是藍白合真正的隱憂」，代表民眾黨沒有非要與國民黨合作不可。黃揚明表示，如果沒有「綠白合」，台灣是不可能參與IPAC這個組織的，也就沒有蕭美琴這場會議，所以民眾黨的角色其實非常......風傳媒 ・ 6 小時前