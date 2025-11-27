中國重大工安意外！雲南昆明「這車站」試驗列車衝撞工人釀11死2傷

雲南昆明洛羊鎮站試驗列車衝撞工人釀11死2傷。圖／翻攝自微博

中國雲南昆明「洛羊鎮」火車站今（27）日驚爆重大工安事故！一輛試驗列車在站內進彎道時，直接撞上施工人員，導致11死、2傷。站方表示，事發後已啟動應急預案，詳細事發原因仍在調查當中。

昆明火車站今日凌晨在微博發文指出，一輛檢測地震設備的55537次試驗列車，通過昆明洛羊鎮火車站內，準備過彎時，直接撞上正在施工的工人，共造成11人死亡、2人受傷，事故發生後已緊急啟動應急預案，並與當地政府進行人員救治工作，目前該站已恢復正常營運，詳細事故發生原因仍有待進一步調查釐清。

有媒體報導稱，該事故發生於凌晨0時35分，列車進站時時速高達114公里，與工人發生碰撞，不過該消息尚未被官方證實。

鐵路部門對遇難人員表示沉痛哀悼，對罹難者、傷者家屬表示深切慰問，並將依法依規對相關責任人實施問責，深刻吸取事故教訓，全力確保鐵路運輸安全穩定。

消息曝光後引起網友熱議，紛紛表示「這種東西不應該是事先通知好的嗎」、「這是調度出了問題？太離譜了」、「11個家庭」、「鮮活的生命就這樣變成了冰冷的數字」、「試驗時間與路線沒通知的嗎」、「我滴媽呀」、「這是哪裡安排出了問題」、「家人得多傷心啊」。

據悉，洛羊鎮站自2018年12月正式啟用，作為昆明站至昆明南站的中繼站，連接滬昆高鐵、雲桂鐵路和中越中老國際鐵路，素有「昆樞鎖鑰」之稱。

2023年7月該站開通高鐵快速動車組服務，每天深夜11時後執行貨運任務，運輸鮮花、日用百貨等貨物，最高時速可達250公里。



