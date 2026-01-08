中國重手報復高市？反傾銷施壓日股崩800點 外務省急召大使要求撤回出口管制

日中緊張局勢再度升級。（翻攝自人民網）

針對中國政府近期接連發動對日經濟管制及在東海單方面進行油氣田鑽探作業，日中緊張局勢再度升級。日本外務省事務次官船越健裕今（8日）下午親自召見中國駐日大使吳江浩，針對中國日前宣布禁止對日輸出軍民兩用物資的舉措表達強烈抗議，並正式要求撤回該項出口管理強化措施。

綜合日媒報導，中國6日宣布全面禁止對日出口軍事用途風險品項後，日本外務省體系已接連展開外交交涉。船越健裕此次代表事務方最高層級發聲，顯見日方對此高度重視。

會談中，船越健裕亦針對中國商務部7日對自日本進口的化學物質「二氯矽烷」啟動反傾銷調查表達立場。二氯矽烷為半導體製程中的關鍵材料，此舉被視為中國針對半導體供應鏈的精準打擊，導致日本化學巨頭信越化學等相關股價今應聲崩跌，拖累日經指數收盤大跌超過800點。

除經濟領域外，東海資源開發問題亦成為摩擦焦點。日本官房長官木原稔今記者會上證實，日本發現中國在東海日中中間線以西海域，將移動式鑽井船固定並進行探勘。木原稔批評，在雙方邊界尚未劃定的情況下，中國無視日本多次抗議，單方面持續開發並企圖造成既定事實，此行為極其遺憾。日本已於2日透過外交管道提出抗議，並再次強烈促請中國回歸2008年雙方達成的東海資源開發合作協議，儘速重啟國際約定締結談判。

自高市早苗首相於去年11月針對「台灣有事」在國會發表強硬答詢後，中國對日施壓明顯增強。除上述禁令外，市場目前也高度擔憂中國可能進一步祭出稀土限制。儘管中國商務部發言人何亞東今傍晚的例行記者會中緩頰，聲稱出口管制不影響一般民生用途，正常的民間貿易無需擔憂，並表示中國致力於穩定全球供應鏈，但日本對其「經濟脅迫」的疑慮並未消除。

木原官房長官表示，針對反傾銷調查，政府將協助受調查企業提供必要資料，並密切注視其後續對日本產業的影響，採取相應的精確應對。在面對中國多領域的複合式壓力下，日本如何緩解局勢並確保關鍵供應鏈安全，已成為當前外交與經濟安保的首要難題。

