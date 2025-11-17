中國重視國民黨新團隊 蕭旭岑佩服鄭麗文勇氣：代表主流民意兩岸和解

國民黨全代會，蕭旭岑。廖瑞祥攝



國民黨副主席蕭旭岑上任前訪問中國，另一位國民黨副主席張榮恭也代表黨主席鄭麗文訪問中國，均獲中共中央台辦主任宋濤接見。蕭旭岑今（17日）接受網路節目專訪表示，代表中國重視國民黨主席鄭麗文、新團隊以及兩岸關係。傳出陸委會因此反對雙城論壇，蕭表示，有點見笑轉生氣，陸委會主委邱垂正、副主委梁文傑都未證實傳聞，呼籲朝野一起發展兩岸關係。

蕭旭岑表示，根據相關民調顯示，鄭麗文主張兩岸對話與和解，美國在臺協會（AIT）台北辦事處長谷立言見鄭麗文也呼籲兩岸溝通，國民黨代表主流民意，只要站在主流民意上就可以抬頭挺胸。他並批評黑熊、青鳥、抗中保台的路線已經走不下去了。

對於鄭麗文赴馬場町追思共諜吳石惹議，蕭旭岑說，秋祭行之有年，馬英九、陳水扁等前總統都參加過，為何鄭麗文就要被扣那麼多帽子？蔡英文也把吳石列國家人權名單，民進黨偷偷摸摸講、不敢公開講，否則就會雙標。若因二二八也有共諜參與，難道就不追思白色恐怖與二二八？鄭麗文是跨出兩岸和解的第一步，應該肯定。

蕭旭岑表示，國民黨有敵後人員身亡，未來在中國也有可能被紀念，這才是兩岸和解。他很佩服鄭麗文的勇氣，勇於面對歷史、面對家屬，這一周以來已經有沉澱，希望不要停留在過去、歷史的漩渦。

蕭旭岑也說，鄭麗文近日見多國駐台大使，可見他們對鄭麗文感到興趣，也認為國民黨有助於台海和平。至於前立委陳學聖、蔡正元等質疑，蕭旭岑認為，是愛之深、責之切。

至於AIT聲明遭質疑未提邀鄭麗文訪問華府及改變兩岸現況需問兩岸人民意願等，蕭旭岑說，谷立言見鄭麗文過程非常正面，雙方各自發表臉書文，本來就會擷取各自重點，他強調，美國當然有邀請鄭麗文訪美，AIT、國民黨各自強調谷立言與鄭麗文的重點，在外交上很常見，也非重點。

蕭旭岑說，就是因為台海關係緊張，美國才希望台海和平。從AIT臉書文可見美方認為台海關係緊張、是需要被控管的，甚至有人認為美方說法是打臉賴清德。

