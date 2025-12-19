中國重點產業瞄準誰？謝金河盤點4類民營企業家：他倒下後呆帳沒人敢清

人工智慧（AI）時代來臨，台灣經濟數據表現亮眼！財信傳媒董事長謝金河今（19）日在臉書以「曹德旺總評中國民營企業家，精彩！」為題，針對福耀玻璃創辦人曹德旺將中國民營企業家分成四大類的致詞進行分析，近年中國從國家補貼從房地產，到新能源車，現在則轉向AI、人形機器人、半導體，「用國家的鷄，將來不知會是誰的蛋？」

謝金河指出，4大類中，首先是以創辦人柳傳志為代表的聯想，曹德旺形容這是用國家的飼料來餵養國家的鷄，下的蛋歸自己；再者則是曹德旺自己和任正非的華為，是自己買鷄下蛋，用蛋孵鷄，一直循環；第三種則是許家印的恆大（恒大），曹德旺直言這如果無雞無蛋，就偷國家的鷄、盜銀行的蛋，「沒有飼料，全國騙！」最後一種則是以馬雲、李彥宏的阿里，淘寶和百度為代表，拿著原屬於政府的鷄籠，把圈到的鷄和蛋全吃了！

謝金河大讚，曹德旺這一席論述令人拍案驚奇，他精準地把中國民營企業家分成四大類，其中真正肯定的只有自家福耀玻璃及華為的「買鷄生蛋，一直循環」。近年以浮式玻璃為主，後來切入汽車玻璃的福耀全球市佔率超過5成，業績蒸蒸日上，去年淨利43.38億人民幣，和台灣持續虧損的台玻可謂兩樣情，，這些年曹德旺不停併購，也捐款做公益，一直有好名聲。

謝金河續盤點，柳傳志這幾年交棒給女兒，卻風波不斷，這是把「國家的聯想」變成自己的；而最不堪的是許家印，鷄和蛋都是偷來的，飼料也是全國騙，中國房地產大亨過去幾年突然富可敵國，原來錢都是銀行搬過來的，台灣叫負債、中國則叫「資產」，原來借來的錢是不用還的！許家印倒下很久了，迄今，金融呆帳沒有人敢清理。另外，他也說曹德旺批評馬雲和李彥宏用政府的鷄籠，把圈到的蛋和鷄都吃了，描述實在很貼切。

