中國量子科技來勢洶洶 專家籲民主國家正視風險

全球科技強權正將目光投注於量子科技，中國投資金額領先各國。專家警告，民主國家需要採行更嚴格的政策圍堵，而台灣作為小國，要成為全球可信賴的合作夥伴，必須發揮半導體與資通訊等高科技優勢，在量子科技中搶佔關鍵位置。

聯合國宣布2025年為「國際量子科學與技術年」，紀念量子力學誕生百年。根據波士頓諮詢集團(BCG)預估，量子在2040年將創造經濟價值8500億美元。距離真正引爆應用浪潮的「臨界點」尚未到來，但如今的量子科技就像2010年代初期的人工智慧一樣，技術潛力驚人、發展前景備受期待。

廣告 廣告

量子科技可分為感測、通訊、模擬與運算四大領域，目前感測、通訊與模擬技術的商轉腳步領先，唯獨量子運算仍受限於技術瓶頸，發展相對緩慢。

量子科技雖尚未全面商業化，卻已成為全球科技強權角力新戰場。各國相繼推出戰略計劃，爭奪未來30年科技主導權。

觀察各國政策，歐盟發布「量子歐洲戰略」，目標在2030年前成為全球領導者；美國則通過「國家量子倡議法案」，加大對量子研究與產業發展的支持力度；亞洲國家如日本、新加坡、韓國與中國，也紛紛以國家戰略為核心，推動量子產業的系統性發展。

值得注意的是，中國在量子運算的投資規模遠超過其他國家。中國從「十三五」到「十五五」規劃，明確將「量子技術」列為戰略重點，資金投入高達153億美元。彭博社文章指出，中國正加速縮小與美國在量子技術領域的差距，近年專利申請數量急遽攀升，顯示中國正在全球量子科技領域迎頭趕上。律商聯訊(LexisNexis)估計，中國最快可能在2027年超越美國。

面對中國在量子領域上日益壯大，工研院副總暨產業科技國際策略發展所所長林昭憲認為民主國家需要採行更嚴格的政策圍堵，避免遭搶佔技術話語權，而台灣作為小國，要成為全球可信賴的合作夥伴。他說：『(原音)除了美國、歐盟、中國、日本、英國等都提出了這些計畫裡面，特別是中國，我們一定要關切他們在量子上的發展跟突破。這是在所有的民主國家當中更需要大家共同的努力，來避免這個未來潛在的一個威脅。』

林昭憲說，在全球量子競賽中，台灣憑藉半導體、醫療與資通訊實力，勢必能在量子科技搶得先機。他建議未來應整合跨部會資源，強化全球鏈結與市場對接力道，建立涵蓋研發、人才、政策與應用的量子生態鏈。