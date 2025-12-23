中國金融地雷引爆？浙金中心爆「無力兌付900億」 多名投資人抗爭被帶走

即時中心／徐子為報導

中國浙金中心多個金融產品上（11）月起出現逾期無法兌付，規模高達人民幣200億元（約折合新台幣900億元），大批投資人連日來圍堵浙江省政府、寧波市政府抗爭，讓官方立場尷尬。其中，坐擁3家上市公司的知名浙商俞發祥因此被中國警方帶走。

原名為浙江金融資產交易中心的「浙江浙金資產運營股份有限公司」（簡稱浙金中心），是由浙江省政府、寧波市政府控股40%，近期驚傳「爆雷」，受害投資人總數近萬人。根據社群平台X的影片顯示，近日有大批投資人來圍堵浙江省政府、寧波市政府抗爭，期間有多人被捕。



綜合中國媒體《上觀新聞》、《澎湃新聞》等中媒報導，祥源文旅、交建股份、海昌海洋公園3家上市公司昨晚同步公告，指出公司實際控制人俞發祥因涉犯罪，已被紹興市公安局採「刑事強制措施」，官方正在調查該案。



媒體《中央社》綜合引述中媒報導，此次暴雷並非突然爆發，而是祥源系債務風險持續擴大的結果。自上月28日起，浙金中心平台由祥源控股及俞發祥負連帶責任擔保的多款金融產品，陸續出現到期無法兌付，或無法兌付收益，規模高達200億人民幣。



祥源文旅、交建股份7日公告撇清自身責任，強調「爆雷」金融產品「與他們無關」，不擔保相關責任。同時提到，俞發祥所承擔的連帶保證責任金融產品出問題，正進行溝通處理。



報導也提到，債務風險爆發後，紹興市組建了扶持祥源控股集團工作小組，12日進駐企業，一方面排查企業資產及負債情況，了解企業經營困難點與訴求；另一方面督促企業履行債務責任，確保企業正常營運。



紹興市相關部門當時表示，若在排查中發現的涉嫌違法犯罪線索，將移交公安查處。



然而，在工作小組進駐時，祥源系核心股權已被大量凍結。交建股份16日率先披露，控股股東祥源控股及實控人俞發祥所持公司股份已被司法凍結、輪候凍結及司法標記。隨後，祥源文旅也披露股權被凍結。



現有公開資料顯示，俞發祥1971年出生於浙江嵊州，與阿里巴巴創始人馬雲同一祖籍地，也是重量級浙商，目前兼任浙江省民營企業家協會副理事長。

