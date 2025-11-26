中國鋼鐵公司舉辦第35屆台日工程技術研討會

▲中鋼公司攜手金屬工業研究發展中心舉辦台日技術研討會。(圖／中鋼公司提供)

[NOWnews今日新聞] 中國鋼鐵公司攜手金屬工業研究發展中心於日前，在中鋼集團總部大樓國際會議廳，共同舉辦第35屆台日工程技術研討會，以科技引領，永續新程為主軸，聚焦於低碳金屬製程、節能技術及循環再生材料等議題，以提升我國產業界前瞻性技術與產品開發能力。

▲中鋼公司舉辦台日技術研討會。(資料照／記者黃守作攝)

台日工程技術研討會，是由中國鋼鐵公司技術部門副總經理劉宏義與金屬工業研究發展中心董事長劉嘉茹共同主持，有來自日本東京科學大學、東北大學、東京大學、JSOL公司、日本富士電機、Welcon公司等日本頂尖專家學者，以及國內產學界代表與會，彼此交流最新技術發展與實務經驗。

▲中鋼公司技術部門副總經理劉宏義致詞。(圖／中鋼公司提供)

中國鋼鐵公司技術部門副總經理劉宏義表示，面對全球氣候變遷與淨零轉型的嚴峻挑戰，鋼鐵產業轉型刻不容緩，中鋼正結合產、官、學、研能量，積極投入低碳製程、循環經濟與氫能應用等研發工作，期盼此一技術研討會，不僅促進台日交流彼此學習，更能拓展合作契機，推動我國產業永續發展。

▲金屬工業研究發展中心董事長劉嘉茹致詞。(圖／中鋼公司提供)

金屬工業研究發展中心董事長劉嘉茹指出，我國正處淨零轉型和產業永續發展的關鍵時刻，循環經濟、金屬高值化、低碳製程及氫能應用等，均是產業韌性發展的重要策略，盼藉由此次日本專家到場分享研究成果，結合金屬中心與中鋼在金屬材料研發與產業應用的能量，期深化台日合作，加速我國金屬產業轉型與永續發展。

劉宏義並指出，中鋼近年來不僅戮力推動節能減碳與智慧製造，更投入研發資源積極發展氫能冶金、碳捕捉再利用、能源管理優化等多項關鍵技術，此次台日技術研討會除了安排專題演講外，中鋼技術團隊亦就電磁模擬、再生鋁材等主題，並與日本學者專家深入交流，期探討未來技術合作的可能性與潛在方向，也為我國產業轉型與永續發展打造更加厚實堅韌的基石。

