中國鋼鐵公司115年3月鋼品盤價採取全面調漲
[NOWnews今日新聞] 中國鋼鐵公司考量國際景氣與鋼鐵市場正同步轉暖的氛圍，鋼價走勢穩中看升及鋼鐵產業下游仍面臨競爭挑戰，為順應國際鋼鐵市場緩步復甦的行情，並兼顧客戶接單競爭力，決定今(115)年3月鋼品月盤價採取全面調漲，並持續推動多元方案，以確保接單量能。
中國鋼鐵公司董事長黃建智表示，中國鋼鐵公司為因國際鋼鐵市場緩步復甦，短期鋼價走勢穩中看升，以及考量適逢年末庫存調整，下游產業購料心態保守，為兼顧成本壓力與國際行情走勢，乃決定今(115)年3月鋼品月盤價採取全面調漲，並持續推動多元方案，以確保接單量能。
黃建智說，全球經濟展現韌性，製造業需求端有回穩跡象，有利補庫存循環啟動，在貨幣環境方面，美國聯準會持續朝降息週期邁進，美元回落也帶動國際大宗商品價格偏多，而在區域景氣上，美國經濟維持穩健，歐洲復甦步調持續，中國推動大規模「以舊換新」政策刺激內需，國際貨幣基金(IMF)也將今(115)年全球經濟成長率預測由3.1%上修至3.3%。
黃建智並說，至於我國方面，民間消費量能穩步回升，加上台美關稅談判結果優於預期，出口貿易動能可望延續，整體經濟呈現溫和擴張。
黃建智指出，在鋼鐵市場部分，原料端成本壓力仍在，鐵礦砂價格維持每公噸100至105美元區間，冶金煤行情則突破每公噸250美元，推升鋼廠生產成本，而在需求與行情部份，美國熱軋行情延續自去(114)年第4季以來的漲勢，歐盟CBAM碳邊境稅新制也帶動當地鋼價回升，中國去年粗鋼產量年減4.4%，供需結構改善，寶武、鞍本等鋼廠今(115)年3月板材同步調漲人民幣100元，約14美元／噸，亞洲鋼廠出口報價也呈現穩步上揚，國際鋼市自谷底回升的態勢已逐步確立。
黃建智並指出，全球鋼鐵市場朝正向發展，價量結構改善明顯，下游供應鏈也積極回補庫存，該公司為反映煉鋼成本上漲，並貼近國際行情走勢，乃決定針對3月月盤鋼品採取全面調漲，同時也會依不同產業需求搭配多元方案，強化用鋼產業接單競爭力，與下游客戶共同把握需求復甦商機。
