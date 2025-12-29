中國鋼鐵、汽車業內捲連美容業也捲 麗豐-KY靈活策略穩中求勝

麗豐-KY2026年將全面展店計畫，以品質、品牌與數位能力打造可長期穿越景氣循環的競爭力。圖中為董事長陳碧華。（圖片來源／麗豐-KY提供）

麗豐-KY（4137）以「克麗緹娜」品牌深耕中國市場30多年，全中國4千多家分店，單上海就三百多家加盟店，但過去兩年中國美容業市場也經歷了一番洗牌，麗豐-KY董事長陳碧華表示，2025年中國市場美容產業出現明顯洗牌，市場整體關店率接近四成，關店家數達到180萬家，正逐步走出產業調整期。

陳碧華指出，市場結構產生變化，消費者對品牌連鎖與服務品質的重視程度明顯提升、服務需求多元化、體驗要求提升、決策也更加理性。

中國美容業內捲，2025關店家數達到180萬家

隨著體質較弱的非品牌店家退出市場，亦為具備規模與管理能力的業者創造新的成長空間。今年麗豐-KY體系加盟店的家數淨減少比例近一成，全年營收影響幅度控制在低個位數，雖然門店數量仍呈現結構性調整，但單店客單價、消費頻率與回購率均有顯著改善。

中國市場競爭激烈，電動車業內捲、鋼鐵內捲，連美容業都內捲，麗豐-KY2024年即敏銳察覺市場環境逐漸改變，主動推動品牌化、數位轉型與加盟商運營優化，以強化整體營運韌性。2025年在加盟店的營運輔導與數據管理方面，從規模競爭轉向以單店體質與服務品質為核心的穩健成長模式。

麗豐-KY多元策略應戰，能撐下去就是贏家

麗豐-KY今年亦加大品牌聲量布局，正式簽約全球品牌代言人劉詩詩，強化高端、專業且具國際視野的品牌形象。此外不僅九度蟬聯了由全球權威機構評定的“臺灣最佳國際品牌”稱號，更榮登了“2025福布斯中國美業卓越品牌TOP 100”及“2025亞洲品牌500強” 榜單，品牌價值再獲國際認可，生產基地-微碩則榮獲中國 “高新技術企業” & 上海“松江區企業技術中心” 稱號，為加盟體系創造更有利的市場環境。

麗豐-KY進一步表示：「當加盟店營運體質穩定，整體訂貨規模與營收可預期性提升，有助於吸引優質加盟主的加入，亦能降低景氣波動對集團營運的影響。面對市場回歸理性，能同時兼顧安全性、效果驗證與服務品質的品牌，將更具長期競爭優勢。」

總公司用技術產品支援4千多家分點

麗豐-KY近年持續將AI技術導入客戶服務、門店管理與產品研發。現已於門店導入AI皮膚檢測與分析系統，可即時判讀膚況並推薦個人化護理方案，檢測結果同步串接至顧客小程序，提升專業信任感與回購率。另透過數位系統即時掌握各門店在產品結構、價格帶與人員訓練上等經營狀況，以提供相應的優化建議與賦能，並提供加盟店在美團、抖音等平台的代營運服務，協助加盟店提升線上曝光與來客轉換率，今年線上購券核銷單數較去年增加53％。

值得一提的是，當市場大規模洗牌，有人退出的時候，就是最佳併購的時機，陳碧華透露，2025年的確有2家曾經評估併購的標的，但因為價格沒有共識，而且公司必須保持財務優勢而作罷。

