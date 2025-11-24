中國錫安教會大抓捕 追訴罪名恐遭升級 刑期累加至少3年以上

中國錫安教會日前遭中共進行跨省大抓捕，18名牧師與教友被正式逮捕，外傳可能將面臨最高3年的監禁刑期。不過，根據參與該案控告的知情人士研判，這麼大的案子，中共不可能用僅僅3年刑期的「非法利用資訊網路罪」做最終的追訴，現在中共只是想以這個罪名安撫國際輿論和家屬，回過頭來很可能將罪名升級、累加成詐騙案或破壞法律實施等罪名，刑期絕對3年以上。

錫安教會至今18人遭批捕 面臨3年刑期

中國錫安教會從今年10月9日開始就遭中共進行全國性的大抓捕，共在9個省份、40個城市逮捕了牧師、同工及教友多達30人左右，目前已有部分人員被釋放或是取保候審，其餘包括主任牧師金明日在內的18人，則被以「非法利用資訊網路罪」正式拘捕，最高將可以判處3年監禁。

中共可能將罪名升級 刑期至少3年以上

不過，根據參與該案控告的知情人士何先生研判，這麼大的案子，中共絕不可能用僅僅3年刑期的輕罪做最終的追訴。他認為這個罪名只是個幌子，目的是在安撫國際輿論及家屬，中共很可能回過頭來將罪名升級、累加，變成了詐騙案或是破壞法律實施等罪名，刑期恐怕至少都3年以上，外界千萬不要上當。

何先生說：『(原音)我就擔心他現在是逮捕的時候，刑事拘留和逮捕，都是用的非法利用資訊網絡罪這個罪名，但是我就擔心將來移送到檢控院使他起訴，或者說移送法院起訴的話換罪名，這個是需要特別注意的，當局用這個小罪名，這個輕罪名，就是為了穩住情緒，讓家屬不那麼極力去營救，我覺得是也不讓國際社會特別的去關注，他希望降低這種關注熱度，如果大家真這麼想，那就上得當了。』

逼教友做偽證安牧師罪名 中共是慣犯

對此，「對華援助協會」創辦人傅希秋牧師也不排除這種可能性。他甚至直指，過往國保為了替教會牧師安上罪名，還會強迫信徒做偽證。

他說：『(原音)那麼據我所知，像已經有中共的這些公安，就是國保取得的，透過脅迫方式取得現在錫安的有一些信徒被強迫，也有寫下違心的指控證詞，想到比如說王林牧師的教會的奉獻，他是被騙的了，不知道啊，就是這個，所以這些都是他一貫的手法了，就是透過脅迫信徒，然後拿到幾個證人後，就可以馬上把這個案子的性質，在這個累加一個新的罪名，詐騙罪，所以這種可能性是完全存在的。』

將宗教問題刑事化 中共擺明向基督教宣戰

事實上，外界的擔憂並不是沒有原因。像今年5月，西安錫安之光教會牧師高全福就因「利用迷信活動破壞法律實施」被拘留。隔月，山西臨汾金燈台教會的牧師和幾名成員更因教會奉獻問題，被以詐欺罪判處有期徒刑，其中，牧師楊榮麗的刑期更長達15年之久。而中共這種將宗教事務刑事化的處理，更讓外界相信其對基督教的迫害已經全面升級，甚至到了宣戰的階段。

傅希秋說：『(原音)其中就是刑事化處理這個基督信仰的一些核心的，就是部分包括教會信徒的奉獻捐獻，這個是2000多年來的教會實踐，是作為教會的敬拜的一部分，所以這些都被列為刑事犯罪，是被稱為是所謂的詐騙罪，像山西臨汾的金燈堂教會12位的傳道人，都是以這個純粹所謂的罪名，都是因為他們教會的奉獻被污衊為詐騙，楊榮麗牧師被判刑15年之久，她的先生王曉光牧師判刑9年10個月，其他的十幾位也都分別判多年的有期徒刑。』

中共對教會迫害滲透延燒海外

然而，中共除了對國內基督教會的迫害外，傅希秋也觀察到這樣的打壓滲透也延燒到海外，不論是利用宣傳或是實際威脅行為，不僅讓這些海外華人教會自我審查，甚至有些教會還會在中國國慶時掛國旗、唱紅歌，執行中共宗教中國化的政策。

他說：『(原音)尤其是北美的美國加拿大的華人教會，還有這些傳道人都發出明確的信號，就是威脅，然後導致有一些海外的華人教會，也都不敢在教會的講壇上，禱告的項目裡邊為中國受迫害的教會禱告，然後利用他們回中國需要中共的簽證，還有他們的家人作為要脅，那麼使這些大部分的華人教會都在自我審查，不敢為中國受迫害的教會發出聲音，當然也有的甚至自覺的執行中共的宗教中國化在海外的實踐，包括有洛杉磯的教會，都有專門在中共國慶節的時候掛國旗、唱紅歌。』

中共和神爭戰必敗 教會反將更加復興

傅希秋強調，中共對錫安教會大規模的抓捕確實對中國家庭教會的聚會造成影響，卻反而引起國際社會一致的讉責，除了傳統的歐美國家外，還包括了500多間在中共推動一帶一路的金磚國家的教會，也都實名聲援錫安教會、支持中國的宗教自由，他相信這場中共向上帝發起的宗教戰爭，中共不會得勝，反而只會讓教會因此更加復興。