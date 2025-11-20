中國錫安教會18人遭正式逮捕 最高恐判刑3年

北京錫安教會，攝於2018年5月。美聯社資料照片



中國北京錫安教會相關人士上月遭大規模抓捕，對華援助協會創始人傅希秋週三（11/19）表示，有18名牧師與教友已遭廣西省北海市檢察院批准逮捕，最高恐被判刑3年。

對華援助協會創辦人傅希秋表示，這18位教會領袖已被正式逮捕，並以「非法利用信息網絡罪」起訴，該罪名最高刑期為3年。家屬與律師證實，這些牧師與教友被捕以來，遭單獨關押、秘密審訊，家屬也持續遭施壓。

中國警方10月9日於多個地點展開協同式抓捕行動，共逮捕北京錫安教會約30位牧師與教友。

路透社報導，北京錫安教會主任牧師金明日（Ezra Jin Mingri）之女金婷雅表示，被捕者有5人於10月已獲釋，另有4人於11月10日獲准保釋。

中國國家宗教事務局9月公布「宗教教職人員網絡行為規範」，禁止宗教教職人員透過網路與境外勢力勾連，也禁止未經授權透過網路佈道或宗教培訓。新規公布後不到一個月，錫安教會就遭到大抓捕。

北京錫安教會成立於2007年，是未註冊的家庭教會性質，影響力遍及中國40餘座城市，參與主日聚會總人數多達5000人。

對華援助協會週三發表聲明，呼籲立即無條件釋放18位錫安教會領袖，「停止將和平信徒視為國家敵人」。聲明稱，這18人被逮捕，唯一罪名就是「拒絕將基督的教會變成中共的宣傳工具」。

