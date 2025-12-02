中國錯了！濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了

娛樂中心／黃韻璇報導

中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」

濱崎步11月29日上海演唱會已經有1萬4千多名觀眾購票，然而11月28日卻被臨時通知取消，濱崎步無奈在自媒體上向粉絲們表達了歉意，濱崎步先是透過社群發出中、英文長文，證實她是在當天上午才接獲通知要求取消演出。

廣告 廣告

濱崎步11月30日晚間也在IG發文，標註地點為「上海」，貼出多張演唱會現場照片，可以看到台下雖然空無一人，濱崎步仍對著空座位唱完整場演唱會，她在貼文中吐露心聲，表示「雖然1萬4千個座位空著，卻感受到來自世界各地歌迷的喜愛，這是我最難忘的表演之一感謝200位中、日工作人員、樂隊成員與舞者，讓這個舞台得以實現。衷心感謝大家」。

日本歌手大槻真希在上海開唱到一半，突然被工作人員搶走麥克風趕下舞台，讓她當場露出驚訝表情。（圖／翻攝自Threads）

這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，《法國國際廣播電台》（RFI）就以「濱崎步無人演唱會，上海這事鬧大了」為標題報導，內文除了詳述整起事件經過，還大讚濱崎步對著空場演唱，敬業的精神感動許多人，贏得一致好評，全世界都看到了。此外，報導中還提到，日本歌手大槻真希正在台上演唱知名動漫《海賊王》的片尾曲〈memories〉時，舞台上的螢幕與照明設施突然全部熄滅，被中國官員強制拉下了電閘的一幕。

英國媒體《BBC》近日同樣報導這兩起事件，強調此舉引發歌迷批評，做法「粗魯」又「極端」，報導中也提到濱崎步對著1萬4000個空座位進行表演，並引述濱崎步發文「我仍然堅信娛樂應該成為連結人們的橋樑，而我希望成為搭建這座橋樑的一份子」。《BBC》直言北京與東京之間的外交緊張局勢，因為日本首相高市早苗的「台灣有事」言論而加劇。

更多三立新聞網報導

濱崎步都發IG證實了！中國官媒崩潰拗：無人演唱會是假的 小粉紅也傻眼

濱崎步IG發台媒報導酸中國！網揭超狂過去：很多人不知她當年多反骨

中國不認《舊金山和約》＝台灣還是日本領土？他驚：中共恐步1下場

中國演唱會突遭取消！濱崎步恩師爆「前一晚內幕」喊可怕：被逼到角落

