中國鐵了心封殺H200！謝金河：黃仁勳中國夢失算 輝達恐被超車

財經中心／施郁韻報導

美國總統川普政府正式批准輝達AI晶片H200銷往中國，財信傳媒董事長謝金河指出，近日北京傳出禁止中國企業使用H200，也使得黃仁勳撥動的如意算盤失算，直言輝達股價「很可能被Google超車。」

謝金河15日在臉書以「中國正使盡全力圍堵輝達」為題發文指出，2025年底，輝達執行長黃仁勳使盡全力說服川普對H200晶片出貨給中國解除禁令，近日北京傳出禁止中國企業使用H200，這也使得黃仁勳撥動的如意算盤失算，輝達的股價在去年10月29日創下212.19美元，市值高達5.156兆後逐漸後退，而且很可能被Google超車。

謝金河表示，中國吃了秤鉈鐵了心，決意不再使用輝達高階晶片，讓黃仁勳的中國夢面臨考驗！一直以來，他對黃仁勳來台穿皮衣、到中國換唐裝，充滿研究的興趣，也看出黃仁勳心中有中國夢。

「不過中國似乎不領情！」謝金河說，為了能達到晶片自主的目標，北京師法美國資本市場籌資壯大產業的模式，從寒武紀，摩爾線程，沐曦科技，到最近壁仞科技在香港掛牌，眾多的中國AI企業在A股及香港上市，且成為資金瘋狂追逐的目標，市值拉高，也厚植企業實力。

謝金河提到，像寒武紀從46.59漲到1595.88人民幣，市值達6000億人民幣。摩爾線程的張建中跟在黃仁勳身邊十幾年，這次把輝達的技術完全落實在中國。沐曦的陳維良也在AMD很長時間，如今都回來為中國國產AI晶片使力。

謝金河說，這幾個月，中國全力在AI應用使力，智譜在香港上市，股價第一天就258港元，豪威，志易也到香港掛牌，接下來是百度分拆百度崑崙芯，阿里巴巴的千問逐漸發揮威力，股價正在翻轉中。

最後謝金河表示，輝達的股價暫時停下腳步，接下來黃仁勳要回到初心：「像是23年在台大畢業典禮上致辭：要跑快一點！讓對手追不上！」當他回首中國市場很大，中國AI追上美國，輝達的未來也面臨市場重新評價。

