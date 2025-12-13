中國鐵殼船越界搶捕土魠魚 澎湖漁民控無視警告衝擊生計

土魠魚被視為海上白金，澎湖漁民賴以維生，卻遇到中國船隻非法越界捕撈。 圖：水試所／提供

[Newtalk新聞] 農曆年腳步接近，但被漁民視為「白金」的土魠魚今年在澎湖海域卻明顯減產，市場供貨吃緊、價格走揚，已讓當地漁民叫苦連天。近期更傳出中國鐵殼漁船越界進入澎湖傳統漁場作業，與我國漁民正面衝突，引發強烈不滿。

澎湖漁民指出，連日來多艘澎湖漁船把握土魠季節出海作業，期盼在年前補足收入，但 11 日有漁民在七美西南海域釣土魠時，發現一艘中國鐵殼漁船越界拖網捕撈，位置約在北緯 22 度 44 分、東經 119 度 20 分，距離七美南方約 30 海浬，已進入澎湖長年使用的傳統漁場「台灣淺堆」，被認定明顯侵犯我方漁民作業權益。

漁民轉述，該艘中國鐵殼船行徑相當強硬，不僅持續作業，船身編號還遭刻意塗抹，疑似規避我國海巡艦艇辨識與查緝。我國漁民當場出聲提醒對方已越界進入我方海域，但對方完全不予理會，仍照常拖網捕撈，讓現場漁民相當錯愕，直指其行為「與土匪無異」，形同侵門踏戶。

澎湖漁民表示，今年整體漁況本就低迷。夏季小管漁期期間，因「大進滿」漁船遭扣事件發酵，我國漁船普遍不敢越過海峽中線以西作業，導致小管產量大幅下滑。如今進入年前最重要的土魠魚季，又遇上中國鐵殼漁船無視雙方長期形成的作業默契，公然越界捕撈，讓本就稀少的魚源進一步承壓。

面對澎湖傳統漁場台灣淺堆可能「失守」，漁民呼籲政府正視問題，要求相關單位採取更強硬的護漁作為，加強海上巡弋與執法力度，確保我國漁民作業權與基本生計不再受到侵擾。

