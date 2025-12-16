中國長者愛滋感染率攀升！他曝原因：百元性交易+不戴套

中國多個省份老年群體愛滋感染率正不停攀升。（示意圖／pixabay）





中國多個省份愛滋感染率正不停攀升，尤其長者易受單次收費20-50人民幣（約台幣80-220元）的性交易吸引，且未做保護措施，導致感染HIV風險不斷攀升，又因為老年人對愛滋病的刻板認知，使衛教工作更難進行。

中國疾控中心統計，60歲以上愛滋病患者數據年年攀升，光是2023年的深圳全市老年愛滋病例就有198例，年紀最大的已經87歲，並且通過性行為傳播的病例數量高達99.6%。對於許多老年人而言，罹患愛滋病是很丟臉的，竟常有老人表示「寧願死也不能丟這個臉」所以拒絕治療。

廣告 廣告

老年愛滋病患者最大傳播鏈在於低價性交易，僅收費20-50元人民幣的低價地下性交易場所，吸引了許多喪偶、獨居且經濟不寬裕的老年男性前往。一名在鄉下進行疾病管控的工作人員表示，當地近年增加的幾十名老年HIV感染者幾乎都去過低價地下性交易場所，並未使用保險套。

愛滋病是其實是HIV感染的終末階段，並且老年人感染HIV後發病速度要比年輕人快30%，死亡率更是普通感染者的2.3倍。中國國家衛健委表示，HIV感染後尚未惡化到愛滋病時可能沒有症狀，愛滋病可以比喻為HIV感染的一種「末期狀態」，如果在還沒惡化成愛滋病就積極就醫治療，就有可能長期控制病情。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

美國女疑睡夢中遭男友開槍射殺 遭塞桶內棄置公路旁

北海道下「濕雪」12H積雪逾60cm 強風竟達中颱等級

韓7旬翁長期性侵2孫女 遭判15年上訴後病死

