中國長臂管轄恫嚇頻傳「明年還要辦APEC」 綠委籲外交部確保我方人員安全

林楚茵今質詢時提醒，明年APEC將在中國舉辦，呼籲外交部保護我方人員赴中安全。（圖／林楚茵辦公室提供）

中國頻頻對台形塑「長臂管轄」，重慶公安局日前「立案偵查」民進黨立委沈伯洋，引發關注。民進黨立委林楚茵今天（30日）上午質詢時表示，明年APEC將在中國舉辦，擔心中國會干預台灣國際參與，及影響我方人員安全。對此，外交部長林佳龍說明，去年中國申請主辦2026年APEC時，我方即要求中國確保所有出席人員安全及平等參與權利，並獲美國等友好國家支持。

立法院外交及國防委員會今僅行APEC專案報告及中共對台「長臂管轄」、「跨境鎮壓」相關應處專案報告，林楚茵質詢首先提到，川普在川習會前強調「Taiwan is Taiwan」，若中國長臂管轄範圍延伸至美國，首先被制裁或通緝的恐怕就是川普，外交部如何解讀川普發言？是否為亞太區域安全劃下新界線？

林佳龍回應，美國政策明確且一致，台美關係穩定，美中與美台關係可分開處理。對於川習會是否涉及台灣議題要密切關心，但不必過度擔心，因為中國國家主席習近平若要主動提台灣議題，也會顧慮川普回應是否會不如預期。

針對中國將舉行2026年APEC，林楚茵要求外交部及陸委會回應，中國近期對台長臂管轄動作頻頻，是否可能採對沈伯洋的同樣手法，將APEC領袖代表或出席官員列入調查名單，同時明年還有南海會議、東協會議、太平洋島國論壇等國際會議，台灣能否順利與會？

林佳龍強調，去年中國申請主辦2026年APEC時，我方即要求中國確保所有出席人員安全及平等參與權利，並獲美國等友好國家支持。今年在韓國APEC，我方亦密切注意是否被矮化，例如經溝通後，確認由韓國資深官員會議的主席親自接機領袖代表林信義，「今年經驗奠定APEC正常規範，明年赴中國若遭矮化，我方將妥善因應」。

陸委會副主委沈有忠提到，陸委會將料敵從嚴，也會提醒中國若以無理、不文明方式打壓台灣參與國際活動，兩岸交流將受影響而無法進行，陸委會也將以其他方式突破困境，例如主動舉辦有意義的國際交流，不以零和方式與中國競爭。

林楚茵提醒，過去談的是在中國境外的長臂管轄，但明年APEC在中國舉行，接下來中國也將舉行許多國際會議或活動，我方出席者不只政治人物或民意代表，一般與會人士都可能面臨風險。如何確保他們的安全，以及在輿論戰和心理戰中做好回防，陸委會和相關單位必須有所準備。



