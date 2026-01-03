中國開唱被威脅！青峰深夜怒揭「主辦惡行」：齊姊被綁架就眨眼

青峰跨年夜擔任齊豫《豫•見》演唱會杭州站嘉賓。（圖／翻攝自微博）





歌手青峰日前受邀擔任齊豫《豫•見》演唱會杭州站嘉賓，原本計劃在家度過跨年夜的他直呼：「姊姊開口，當然還是千里相隨囉！」結果他因為感冒唱不好，又遇上主辦單位接連出包，氣到怒喊：「總之主辦加上感冒希望已經把我的壞運用完了，讓我們送走2025！把主辦寫進死亡筆記本！」

青峰表示，該主辦單位的聯絡人「態度極差甚至出言威脅」，令他與團隊不敢提供個人資料、自掏腰包訂飯店和機票：「從一開始明明說好嘉賓是驚喜，卻突然讓直播主在直播售票直接公布，後來更隨便在網路上抓一張我的照片官方宣布。」事後甚至一張合照都沒拍到，他又氣又無奈的說：「這主辦也是讓我大開眼界了！」

青峰與齊豫合唱〈幸福〉、〈一念之間−在水中〉、（……棕髮少女）、〈最好的事〉，也在演出最後加唱〈一念之間−在空中〉、〈夢田〉，令他開心喊道：「天啊是〈夢田〉欸！那首影響我對合唱合聲極其巨大的作品，我自己、跟其他人都唱過，可以跟齊姊二重唱真的是太開心了！」

青峰調侃的說：「這應該是最特別的跨年，因為我們在10點倒數！哈哈太有趣了，齊姊妳要是被綁架妳就眨眨眼！」無奈這次他因為感冒，自認沒把〈夢田〉唱好，但仍勵志喊道：「但就像我當天說的，常常演出都教會我很多事，渴望晴朗的黃昏卻迎來雨天，可在其中也是我最愛的灰色；即便感冒了，齊姊還是願意讓我來唱，還有那麼多人聽，很勵志啊！齊姊說，有瑕疵才是完美。」



