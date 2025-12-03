中國開唱被趕下台！《航海王》大槻真希遭斷電奪麥 美國大使發聲了

記者林汝珊／台北報導

大槻真希唱一半被趕下台，露出驚訝表情。（圖／翻攝自矢板明夫臉書）

演唱多首《航海王》（ONE PIECE）經典歌曲的日本女歌手大槻真希，上月 28 日在「上海萬代嘉年華」演出時，竟在唱到一半被強制斷電、奪麥趕下台，事件甚至驚動美國駐日本大使葛拉斯，在 X 轉發相關新聞，感嘆「竟然會有人無法理解音樂的力量」。

日本首相高市早苗日前表明「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，多位日本藝人在中國活動受影響。大槻真希1日透過IG表示已平安返日，隔日更在限動吐露心聲，直言那段被迫中斷的畫面「不想再看到」，更強調：「《航海王》不該被玷汙，就算麥克風被搶走，我還是能唱。」

廣告 廣告

美國駐日大使葛拉斯發文力挺。 （圖／翻攝自X）

對此，美國駐日本大使葛拉斯，在 X 轉發相關新聞，感嘆「竟然會有人無法理解音樂的力量」，並鼓勵大槻真希繼續用歌聲成為文化交流的橋樑，還引用旅行者合唱團（Journey）名曲《Don't Stop Believin'》替她打氣。

更多三立新聞網報導

神似子瑜！「最可愛國中女生」13歲大眼嫩妹奪冠 長相曝光網全跪了

被讚「真台灣人」！杜汶澤再宣布「進軍台灣」不忍了「落腳大安區」

白紗睡衣太撩！李雅英曬「絕美薄紗美照」網一看掀暴動：真的有天使

胡尼克回來了！《動物方城市2》五天破5.5億 粉絲全被他一個壞笑電暈

