中國開放上海居民赴金馬旅遊 陸委會回應了

▲中國文旅部宣布開放上海居民赴金門、馬祖旅遊，陸委會表示，希望中國不是只說不做。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨副主席蕭旭岑近日率團赴中國大陸出席國共智庫論壇，並與中國全國政協主席王滬寧見面。中國文旅部今（4）日宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，以進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化。對此，中國國台辦表示「積極支持，樂見其成」，並喊話民進黨當局「解除對兩岸人員往來和各領域交流合作的阻撓禁限」。陸委會回應表示，此次大陸方面宣布將於近期放寬陸客來台的限制，希望不要只說不做。

針對中國文旅部宣布將開放上海居民赴金門、馬祖旅遊，陸委會表示，目前我方法令對於大陸旅客到金門馬祖旅遊並無限制上海居民的規定，只是上海居民要先到福建再坐「小三通」客船到金門和馬祖旅行，會有多少來客尚待觀察。

陸委會重申，當前兩岸旅遊的人為障礙，眾所周知是中國大陸方造成的。此次陸方宣布將於近期放寬陸客來台的限制，希望不要只說不做。

