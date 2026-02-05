中國開放上海民眾赴金馬旅遊 陸委會：依正常程序處理

大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（5）日下午在例行記者會表示，台灣從沒限制大陸哪一省才能到金馬，因此，不會把上海的開放當作對岸的恩惠。 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 中國近日宣布開放上海民眾赴金馬，大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（5）日下午在例行記者會表示，金馬小三通在疫情後開放觀光旅遊時，台灣本來就沒有限制大陸哪一省的民眾可以到金馬觀光，是大陸自行宣布只有福建民眾可以透過小三通到金馬旅遊，後來因為「雙城論壇」才又增加了上海，但上海民眾要先搭機至廈門福州，再搭船小三通赴廈門馬祖，據估計，一年也只有三千人左右，我方將按規定「正常處理」。

梁文傑說，2019年小三通有30萬人，2025年則只有19萬人，一直沒有恢復疫情前的水準，這是大陸先做了不合理的限制，還刻意把台灣當成和福建一樣對等。現在大陸開放上海民眾到金馬旅遊，我們認為「就正常處理」，但我方也需要一段時間觀察，金馬地區對於上海民眾而言，是否具有強大的吸引力。

至於大陸拋出上海民眾可赴金馬旅遊，台灣是否會考慮開放福建、上海民眾到台灣本島觀光？梁文傑回應，兩邊觀光正常化，我方仍主張由兩邊的旅遊小兩會（台旅會和海旅會）正式商談。因為我方認為，兩岸恢復旅遊要把過去「一條龍」、客源和旅遊品質不穩定等問題，讓雙方坐下來談一談，而不是簡單的開放。而開放上海到金馬旅遊的措施，梁文傑認為，「它只是在一個特殊政治場合所做的宣布」，大陸本來的限制就是不合理的，政治操作是很明顯的。

媒體進一步提問，為什麼金馬「小三通」開放，就不需要「小兩會」坐下來談判，而大陸民眾赴台旅遊就需要，兩者差別在哪？梁文傑指稱，因為考慮到金馬的經濟和商機，過去是戰地，現在是觀光重地，大陸民眾赴金馬也不會對台灣整體安全造成不良影響。他強調，台灣從沒限制大陸哪一省才能到金馬，因此，不會把上海的開放當作對岸的恩惠。

