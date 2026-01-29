中國開放英國公民30天免簽待遇 施凱爾訪北京已簽署10項協議

英國首相施凱爾證實，北京將向英國公民提供30天免簽的待遇，有助兩國人才流通以及民間交流，圖為施凱爾向英國與中國產業界人士發表演說的畫面。（美聯社）



英國首相施凱爾29日在北京，與中國領導人習近平會面之後，宣布北京將向英國公民提供30天免簽證待遇，強調此舉有助強化民間交流與人力流通，促進包括旅遊以及各類服務業的發展，於此同時，中英雙方也已簽署了10項協議，聚焦執法以及產業合作。

路透報導指出，施凱爾（Keir Starmer）29日在與習近平會談之後，表示北京同意向英國公民提供30天免簽待遇，指出英國各大企業「不斷呼籲尋求擴大在中國業務的方式」，因此該項優惠「有助於英國企業拓展中國市場，從而促進英國國內就業發展」。

廣告 廣告

報導表示，施凱爾透過聲明，證實英國與中國已經達成共識，在「新夥伴關係」的架構之下，將展開雙邊服務框架協議的研擬與討論，進一步擴大英國企業在中國發展的利基。

英國側重於服務業輸出 雙方29日已完成10項協議簽署

聲明表示，英國經濟組成之中，服務業具有重要地位，此次與中國之間的合作，涵蓋了醫療保健、金融專業、法律相關、教育以及技職等領域，根據統計，英國服務業每年向中國輸出的產值約在130億英鎊（約5632.9億元新台幣）之譜，且中國對於英國服務業的需求仍在持續增加。

英國廣播公司（BBC）則指出，中英雙方於29日已完成了10項協議的簽署，內容包括了打擊跨國性有組織犯罪以及非法移民、建立雙邊服務夥伴關係、展開兩國服務貿易協定可行性研究，以及在居家照護與體育等產業合作等等，不過目前尚未公布進一步細節。

此外，英國製藥業巨擘阿斯特捷利康（AstraZeneca）也已承諾在2030年之前，於中國投資150億美元（約4710億元新台幣），由於製藥業是英國對中國出口第二大領域，這項投資將有助於英國擴大產業優勢。

更多上報報導

英相施凱爾訪中經貿掛帥 與習近平會面尋求「建立成熟雙邊關係」

施凱爾稱無須在美中之間「選邊站」 強調不會為發展經貿妥協國安

川普改口讚英國阿富汗部隊「最偉大戰士」 先前淡化北約角色惹怒盟友