中國開源模型全面超車？美專家示警：全球開源AI版圖正在改寫

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

近年人工智慧競賽白熱化，美國雖在前沿模型領域保持領先，但在「開放權重（open-weight）」AI領域卻被中國急起直追。多名專家警告，美國若持續缺乏強而有力的開源模型，恐在全球AI創新生態中落居劣勢。由美國研究者蘭伯特（Nathen Lambert）發起的ATOM（American Truly Open Models）計畫近期引發關注，強調建立具國家競爭力的開源模型已刻不容緩。

廣告 廣告

近年人工智慧競賽白熱化，美國雖在前沿模型領域保持領先，但在「開放權重（open-weight）」AI領域卻被中國急起直追。（示意圖／Unsplash）

根據《連線》（Wired）報導，美國大型科技公司如OpenAI、Google、Anthropic雖擁有全球最先進的模型，但多提供 API 或聊天介面，公開版本能力有限、可調適性不足。相較之下，中國包括Kimi、Z.ai、阿里巴巴與DeepSeek等業者近兩年大量釋出高性能開放權重模型，讓全球研究者能自由下載、修改並在本地執行，迅速累積使用者與技術貢獻。DeepSeek今年初推出的開源模型「DeepSeek-R1」更因高效能與低訓練成本震撼業界，象徵中國在開源領域取得重大突破。

研究者指出，美國之所以落後，與企業競逐「超級人工智慧（superintelligence）」有關。以Meta為例，2023年以Llama掀起開源浪潮，但近來重啟AI佈局、成立超智實驗室後，執行長祖克柏即暗示未來旗艦級模型可能不再全面開源。相對而言，中國產業今年反而朝更高透明度邁進，形成鮮明對比。蘭伯特表示，若美國持續依賴外國開源模型，一旦對方終止開源或限制使用，可能衍生重大風險。

多位學者亦呼籲美國政府介入制定更積極的開源政策。史丹佛大學教授梁教授（Percy Liang）強調，真正的開放不僅包含模型權重，數據透明度也至關重要；他正領導Marin專案，試圖打造以開放資料訓練的大型語言模型。另有專家主張，美國應比照ARPANET精神，由政府牽頭建立共享資料基礎，以提升訓練效能。ATOM計畫估算，打造頂尖開源模型一年成本約1億美元，對AI產業而言並非難以負擔。蘭伯特直言，若美國要避免在下一波AI技術競賽中被邊緣化，「現在就是重新建立開源領導地位的時刻」。

更多FTNN新聞網報導

你買的東西可能比實際更貴？ 演算法偷偷決定價格「監管難追蹤」

搜尋引擎新戰國時代！Pinterest用「搜尋」搶下新一代入口流量

要員工大膽用AI！黃仁勳掛保證：不需要擔心沒有工作

