中國開發商在峇里島海灘蓋電梯！當局急喊卡

▲有中國開發商計畫在精靈海灘（Kelingking Beach）懸崖邊興建一個高達182公尺的玻璃電梯，但施工到一半遭當地民眾強烈反對，認為工程會破壞自然景觀，如今已被喊停。（施工前施工後合成圖／翻攝自X）

[NOWnews今日新聞] 峇里島融合了印度教和峇里島的傳統信仰，長期以其豐富的文化遺產而聞名，包括複雜的舞蹈、迷人的祭儀和古老的寺廟，是非常受歡迎的觀光勝地。其位在珀尼達島（Nusa Penida）的壯麗景點精靈海灘（Kelingking Beach），有中國開發商計畫在懸崖邊興建一個高達182公尺的玻璃電梯，但施工到一半遭當地民眾強烈反對，認為工程會破壞自然景觀，如今已被喊停。

根據《BBC》報導，該處精靈海灘景色秀麗，一旁還有高聳壯觀的暴龍懸崖（T-Rex cliff），是峇里島最熱門的拍照景點之一，遊客可在懸崖頂上打卡拍照盡覽周邊風光，不過，爬上懸崖的過程並不輕鬆，從海灘沿著步道爬上懸崖約要費時將近2小時，從懸崖下來到海灘比較容易，但也要大約45～60分鐘。

中國開發商「開世集團」（China Kaishi Group）因此打算在此興建一座高達182公尺的玻璃電梯，以方便遊客在海灘與懸崖之間來回。然而，施工前就飽受質疑，施工中搭建的電梯井鷹架更是立即激怒了當地民眾和遊客，許多人都認為這破壞了自然景觀，一位當地居民表示，「遊客來此為了欣賞美麗的景色，而不是為了看電梯」。另位網友則說，「這太愚蠢了。遊客來峇里島是為了享受自然環境，因為他們自己的國家已經到處都是高樓大廈，這樣的工程只會讓一切變得更糟」。

不僅如此，峇里島當局還發現，玻璃電梯並未獲得必要的許可證，於是立即勒令停建，目前還不清楚會停建多久。中國近年在峇里島的投資不斷增長，峇里島今年初拍板興建島上第二座機場，中國長業建設集團也有參與其中，將掏出30億美元加入開發。

